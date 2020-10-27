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Aktüel AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Kovid-19 oldu
Aktüel

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Kovid-19 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:59:24 -
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas Kovid-19 oldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

AB Komisyon Başkan Yardımcısı ve göç, güvenlik ve sosyal haklar gibi konulardan sorumlu üye Schinas, virüs kaptığını sosyal medyadan duyurdu.

Schinas, AB Komisyonu üyelerinin yarın düzenlenecek haftalık toplantısı öncesinde düzenli olarak yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını, bu nedenle kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Bugüne kadar AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil çok sayıda komisyon üyesi, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temas ettikleri için karantinaya girmişti. Komisyonun araştırma, kültür, eğitim ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya Gabriyel de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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