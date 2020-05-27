AB Komisyonu, Almanya’nın Lufthansa’ya yardımını onaylamadı

Almanya’da hükümetin hava yolu şirketi Lufthansa’yı kurtarmak için verdiği 9 milyar euro yardım desteğine AB Komisyonu Rekabet Kurulundan onay çıkmadı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iflas noktasına gelen Alman hava yolu şirketi Lufthansa’yı kurtarmak için Alman hükümetin verdiği 9 milyar euro yardım desteği, AB Komisyonu Rekabet Kurulunun engeline takıldı. Berlin-Brüksel arasında gerçekleştirilen yoğun görüşmelerden sonuç çıkmayınca söz konusu yardıma onaylanmadı. Lufthansa’nın ise alternatif arayışlara yöneldiği belirtildi.

Brüksel’deki rekabet denetçilerinin Almanya’nın kurtarma paketinin AB’deki rekabeti sekteye uğratmaması için Lufthansa’nın Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki kalkış ve iniş haklarını rakiplerine devretmesini istediği ifade edildi. Söz konusu şartı Almanya’nın kabul etmemesine üzerine AB’nin yardım paketine onay vermediği ifade edildi.

AB kurallarına göre devletin şirkete katılımının uygun bir şekilde gerçekleşmesi için devletin katılımının geçici bir süreliğine olması gerekiyor. AB Komisyonu haksız rekabeti engellemek için devletlerin şirketleri kurtarmak amacıyla verdiği destek karşılığında sahip olduğu hisseleri, şirketin ekonomik durumu düzelince devlet hisselerini yaptığı yardım karşılığında devretmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya’da hava yolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında görüşülen yardım paketinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Hükümetin Lufthansa’nın yüzde 20 hissesini devralması karşılığında 9 milyar euro ödeme konusunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya göre hükümetin Lufthansa’ya 9 milyar euro nakit aktararak yüzde 20’lik hissenin sahibi olacağı belirtilmişti.

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lufthansa ile hükümetin vardığı kurtarma paketi anlaşmasının AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyordu.