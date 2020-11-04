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Ekonomi AB, kara para ile mücadele otoritesi kuracak
Ekonomi

AB, kara para ile mücadele otoritesi kuracak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:42:13 -
AB, kara para ile mücadele otoritesi kuracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla yeni bir otorite kurulması üzerinde uzlaşı sağladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, mali suçlarla ilgili konuların ele alındığına işaret eden Scholz, kara para aklamayı önleme çerçevesini daha uyumlu kurallar ve yeni denetim mekanizmasıyla güçlendireceklerini ifade etti.

Scholz, kara para aklamaya yönelik atılacak adımlarda uzlaştıklarını, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla yeni bir AB otoritesi kurulmasına bakanların destek verdiklerini söyledi.

AB Komisyonu, mayısta mali suçlarla mücadeleye yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlamıştı. Bu kapsamda, kara para aklama ve terörün finansmanını engellemeye yönelik AB çapında yeni bir merci kurulmasını teklif etmişti.

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