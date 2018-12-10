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AB İran'la ticaret mekanizması kuracak!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'la ABD yaptırımlarını bertaraf edecek özel ticaret mekanizmasını kuracaklarını duyurdu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:17
AB İran'la ticaret mekanizması kuracak!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Dışişleri Konseyi toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören ticari mekanizmayla ilgili Mogherini, toplantıda, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının İran'la özel amaçlı ticari mekanizma kurulması çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduğunu anlattı.

Mogherini, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf edecek ticari mekanizmaya ilişkin, "İran'la yasal olarak iş yapma imkanı sağlayacak bu enstrümanın önümüzdeki haftalarda ve yıl bitiminden önce kurulmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu mekanizmanın 3. ülkelerin kullanımına da açık olmasını planladıklarını anlatan Mogherini, çalışmaların olumlu şekilde ilerlediğini ifade etti.

Azak Denizi'ndeki siyasi kriz

Mogherini, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin'i Dışişleri Konseyi toplantısında ağırlayarak "siyasi bir jest" yaptıklarını belirtti.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü anımsatan Mogherini, muhatabına Azak Denizi'nde yaşanan krize ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Mogeherini, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda engelsiz ve özgür geçişi sağlaması gerektiği uyarısında bulunarak, Rusya'nın Ukraynalı gemi ve mürettebatları serbest bırakması gerektiği çağrısını yineledi.

AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini sürdüreceğini vurgulayan Mogherini, "Gelecek hafta Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın katılımıyla AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Brüksel'de düzenlenecek." dedi.

Mogherini, Ortaklık Konseyi toplantısında reform sürecinin ve güncel gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:17
  1. İran
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