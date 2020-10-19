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Dünya AB, Instagram'ı soruşturuyor
Dünya

AB, Instagram'ı soruşturuyor

İrlanda Veri Koruma Kurumu (DPC), sosyal medya platformundaki çocuklara ait verilerin korunması konusunda Instagram hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:40:00 -
AB, Instagram'ı soruşturuyor

Soruşturmada Instagram'ın mahremiyet yasalarını ihlal ettiği sonucuna varılırsa, uygulamanın sahibi Facebook büyük bir para cezası alabilir.

Soruşturma, Instagram'ın işletme hesaplarındaki iletişim bilgilerini, uygulamaya giren herkese göstermesine yönelik şikayetlerle gündeme geldi.

ABD'li birçok teknoloji devinin Avrupa merkezleri İrlanda'da bulunuyor. İrlanda Veri Koruma Kurumu (DPC) 2018 yılında giren AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) uyarınca başlıca AB denetleme ve düzenleme kurumu.

DPC, bireylerin internetteki mahremiyet haklarını korumaktan sorumlu. Kurumun büyük para cezaları verme yetkisi bulunuyor.

Kuruluş, şu anda Facebook'un çocukların kişisel verilerini işlemek için yasal hakkı olup olmadığını ve Instargram'da çocuklar için yeterli derecede koruma ve kısıtlama bulunup bulunmadığını araştırıyor.

 

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