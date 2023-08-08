AB ile kritik ticaret toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile bugün çevrimiçi bir toplantı yaptı. Toplantıda Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda işbirliği imkanları ele alındı. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında rekor kırarak 200 milyar dolara ulaşmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve ticari ilişkileri daha da ileri taşımanın önemi vurgulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Eylülde Brüksel'de bir araya gelinecek

AB ile ticarette yeni diyalog döneminin başladığı belirtilen açıklamada, “Ticaret Bakanı Sayın Bolat, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftalarda AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına atıfla Türkiye ile AB arasında ilişkilerin geliştirilebilmesi için Gümrük Birliği'nin güncelleme müzakerelerinin başlatılmasının beklendiğini, sürecin Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluşturulması için önem arz ettiğini ifade etmiştir. Taraflar, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması öncesinde Türkiye ile AB arasında ticaret diyaloğunun güçlendirilmesi için bir yol haritası üzerinde mutabık kalmıştır. Bu doğrultuda sayın bakan ve muhatabı Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan sorunları karşılıklı olarak çözümlemek ve ticareti daha ileriye taşıyacak işbirliklerini teknik düzeyde ele almak üzere Ticaret Çalışma Grubu'nun toplanması ve ayrıca bu yıl eylül ayı sonunda Brüksel'de yeniden bir araya gelmek hususlarında mutabık kalmıştır” denildi.