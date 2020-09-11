AB ile İngiltere arasında görüşmeler uçuruma sürükleniyor

İngiltere ile AB arasındaki ilişkiler yeniden gerildi. 31 Ocak'ta birlikten ayrılan ve iki taraf arasında gelecekteki ilişkilerin belirlenmesi için müzakereler için Brüksel ile masaya oturan Londra, geçen yıl varılan anlaşmadan duyduğu hoşnutsuzluğu somutlaştırdı.

Hükümet, çarşamba günü meclise sunulan İç Pazar tasarısı üzerindeki anlaşmayı tek taraflı olarak değiştirmeye çalıştı.

Tasarı İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ile İngiltere'nin geri kalanı arasındaki ticarette daha fazla yetki veriyor, ancak Başbakan Johnson bazı belirsiz konuları açıklığa kavuşturmayı amaçladıklarını söylüyor.

Tasarının yasalaşması halinde bakanlar, işletmelere devlet yardımı konusunda önceden kararlaştırılmış anlaşmaları da geçersiz kılabilir. Bu, AB ve Birleşik Krallık şirketleri arasında haksız rekabete yol açabilir.

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakan Brandon Lewis tasarının "uluslararası hukuku sınırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söylediği düzenleme, AB'nin sınırlarını genişletti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Michale Gove dün "Mahkemeye gidiyoruz" dedi.

AB, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yasalara uyumun "yasal bir zorunluluk" olduğuna işaret ederek, bu anlaşmanın içeriğine ve ruhuna saygı gösterilmesini beklediğini belirtti. Ayrılık sözleşmesinin şartlarına uyulmaması uluslararası hukukun ihlalidir. "ifadesi çıktı.

Sefcoviç, Johnson'ın adımının iki taraf arasındaki güveni ciddi şekilde zedelediğini ve Kuzey İrlanda'da barışı tehlikeye attığını söyledi. İngiltere'ye 20 günlük geri çekilme hakkı veren Sefcoviç, aksi takdirde Brüksel'in Avrupa Adalet Divanı'na gideceği tehdidinde bulundu.

Gove, hükümetin Brexit anlaşmasını ihlal edecek tasarıyı "geri çekemeyeceğini ve çekmeyeceğini" söyledi. Bu durumu Sefcovic'e açıkça ifade ettiğini vurgulayan Gove, "Bunu anladı ve üzüldü." Dedi.

Brüksel'in yanı sıra, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri de Pazartesi günü devam edecek olan tasarıdan rahatsız.

Ticaret anlaşması müzakereleri de engellendi

Öte yandan, iki taraf arasında bir ticaret anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedilmemiştir. Dünkü sekizinci tur toplantısında kilit noktalardaki anlaşmazlıklar çözülemedi.

AB Başmüzakerecisi Michel Barnier görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, "AB ile İngiltere arasında gelecekteki bir ilişki için, iki taraf arasında karşılıklı güven ve güven olmalıdır." Dedi. Dedim. Dedim.

Barnier, balıkçılık ve şirketlere devlet yardımı gibi konularda iki taraf arasında hala "önemli farklılıklar" olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Baş Müzakerecisi David Fros, Başbakan'ın AB ticaret anlaşmasına 15 Ekim'e kadar varması için son tarihe değinerek, "Ekim ayı ortasına kadar bir anlaşmaya varmak için çok çalışmaya kararlıyız." Dedi.

Ancak Fros, farklılıkların devam ettiğini ve İngiltere'nin sularında balıkçılık haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Taraflar uzlaşmazsa, İngiltere geçen yıl varılan anlaşmaya rağmen AB'yi anlaşma yapmadan terk etmek zorunda kalacak. İki taraf arasındaki ticaret 31 Aralık'tan sonra Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda Brexit kararı yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile alındı.

Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamento aracılığıyla geçiremedi.

29 Mart 2019'da gerçekleşmesi gereken Brexit, önce 31 Ekim 2019'a, ardından 31 Ocak 2020'ye ertelendi.

Brexit anlaşmasını kabul etmeye çalışan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 12 Aralık 2019'da yapılan erken genel seçimlerde tek başına iktidara geldi.

Brexit rakiplerine karşı kazandığı zaferle Johnson, tasarıyı seçimden sonra parlamentoya getirdi, metin ilk oylamada geçti ve İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı.

Taraflar daha sonra ticaret başta olmak üzere her alanda ilişkiler için görüşmelere başladı. AB, her konuda bu kadar kısa sürede mutabakata varılamayacağını açıklasa da İngiltere, 31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresini uzatmayacağını, gerekirse AB'yi anlaşma yapmadan terk edeceğini duyurdu. .