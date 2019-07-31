AB, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü Eurostat verilerine göre, AB ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,1 olarak ölçüldü. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,2, önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 arttı. İlk çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 0,4, AB yüzde 0,5 oranında büyüme kaydetmişti.

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