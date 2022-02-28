AB, hava sahasını Rusya'ya kapattı
Rusya'nın Ukrayna saldırısının dördüncü gününde 20'den fazla ülke Rusya'ya hava sahalarını kapattıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine, Avrupa Birliği hava sahasını bütünüyle Rusya'ya kapatma kararı aldı.
An itibarıyla Rusya'ya hava sahası açık ülkeler sadece bazı eski Yugoslavya cumhuriyetleri (Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya), Arnavutluk, İsviçre ve Türkiye olduğu açıklandı.
"Rus uçağı, AB hava sahasına giremeyecek"
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili, “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” dedi.
AB, Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını aldıktan sonra yayınlanan fotoğraflarda, hava sahasını kapatan Avrupa ülkeleri mavi renk ile gösterildi.