  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB, hava sahasını Rusya'ya kapattı
Dünya

AB, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Rusya'nın Ukrayna saldırısının dördüncü gününde 20'den fazla ülke Rusya'ya hava sahalarını kapattıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 00:28:00 -
AB, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine, Avrupa Birliği hava sahasını bütünüyle Rusya'ya kapatma kararı aldı.

An itibarıyla Rusya'ya hava sahası açık ülkeler sadece bazı eski Yugoslavya cumhuriyetleri (Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya), Arnavutluk, İsviçre ve Türkiye olduğu açıklandı.

"Rus uçağı, AB hava sahasına giremeyecek"

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili, “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” dedi.

AB, Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını aldıktan sonra yayınlanan fotoğraflarda, hava sahasını kapatan Avrupa ülkeleri mavi renk ile gösterildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay