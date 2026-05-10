AB Hantavirüs için Harekete Geçti!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İspanya'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı talep üzerine bir hava ambulansının Norveç'ten hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinin ulaştığı Tenerife kentine gideceğini açıkladı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hantavirüs vakaları tespit edilen yolcu gemisinden tahliyeleri desteklemek ve daha fazla yardım sağlamak için AB üyesi ülkeler ve ortaklarla yakın koordinasyonu sürdürdüklerini belirtti.

İspanya'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı talebin ardından Norveç'ten bir hava ambulansının Tenerife'ye gideceğini bildiren Lahbib, sahada koordinasyonu desteklemek üzere bir AB irtibat görevlisinin bulunduğunu, Birliğin ek kapasitelerinin de hazırda bekletildiğini kaydetti.

Arjantin'den yola çıkan Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından konu dünya gündeminde yer almaya başlamıştı.

23 farklı ulustan 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, bu sabah Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'na ulaşmıştı.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

- Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA