AB, Google’a ültimatom verdi! Gündeme oturdu: Ağır cezalar geliyor... Gizemli bir şekilde kaldırıldı!

Teknoloji dünyasının devlerinden Google, Avrupa Birliği’nin (AB) büyük uyarısıyla karşı karşıya. AB, Google’a arama motoru işleyişini hızla değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde şirket, çok ciddi cezalarla karşılaşabilir. Peki, Google tam olarak ceza almayı gerektirecek ne yapıyor?

AB’den Google’a son uyarı: “Arama sonuçlarında rakiplere daha fazla yer ver yoksa cezalar yolda”

AB, Google’ın arama sonuçlarında rakip hizmetlere yeterince yer vermediğini düşünüyor. Özellikle Google Flights (uçak bileti arama hizmeti) ve Google Hotels (otel rezervasyon platformu) gibi Google’a ait servislerin arama sonuçlarında daha fazla öne çıktığını, rakiplerin ise geri plana itildiğini iddia ediyor.

AB’nin bu duruma müdahale etmesinin nedeni ise hepimizin artık aşina olduğu Dijital Pazarlar Yasası (DMA). Bu yasa, büyük teknoloji şirketlerinin piyasadaki güçlerini kötüye kullanmasını engelliyor. Google, eğer arama sonuçlarında rakiplerine daha fazla yer açmazsa, küresel yıllık gelirinin %10’u kadar devasa bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Yani, Google gibi bir dev için bile göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir ceza.

Bu gelişme, aslında Google için bir ilk değil. Şirket, AB ile daha önce de benzer sorunlar yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta, Google’a 2,4 milyar Euro ceza kesildi. Sebep yine aynı: Google’ın kendi alışveriş hizmetini arama sonuçlarında haksız bir şekilde öne çıkarması ve rakiplerini geride bırakması. Yani AB, uzun zamandır Google’ın iş modellerini yakından inceliyor ve sert yaptırımlar uygulamaktan çekinmiyor.

Google’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu. Şirketin, arama sonuçlarında rakip hizmetlere daha fazla yer vermesi, kullanıcıların da daha dengeli ve adil sonuçlar görmesini sağlayabilir. Ancak bu, Google’ın reklam gelirlerini ve genel stratejisini ne kadar etkiler, bunu zaman gösterecek.

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