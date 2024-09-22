  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülke resmen felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 384'e yükseldi

Devletin aracıyla devlete kazık! CHP’li vekilin aracından çıkanlar şok etti

Kumar siteleri terör estiriyor! Tehdit ve saldırılar gerçekleştiriyorlar

Türkiye bu olayı konuşuyor! Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı!

Dünya böyle tehdit görmedi! 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladılar

Fenerbahçe - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM

YRP’den istifa eden Gülpınar’dan Erbakan’ı kızdıracak şok sözler!

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

New York Belediyesinde Filistin için oturma eylemi! İsrail operasyonlarına devam ediyor...

Güney Kore ve Çekya, nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Dünyaya böyle servis ettiler
Teknoloji AB, Google’a ültimatom verdi! Gündeme oturdu: Ağır cezalar geliyor... Gizemli bir şekilde kaldırıldı!
Teknoloji

AB, Google’a ültimatom verdi! Gündeme oturdu: Ağır cezalar geliyor... Gizemli bir şekilde kaldırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 01:45:00 - 2024-09-22 01:54:56
AB, Google’a ültimatom verdi! Gündeme oturdu: Ağır cezalar geliyor... Gizemli bir şekilde kaldırıldı!

AB'den Google şirketine büyük bir uyarı geldi. Şirket, arama sonuçlarında rakiplere daha fazla yer vermek zorunda kalabilir.

Teknoloji dünyasının devlerinden Google, Avrupa Birliği’nin (AB) büyük uyarısıyla karşı karşıya. AB, Google’a arama motoru işleyişini hızla değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde şirket, çok ciddi cezalarla karşılaşabilir. Peki, Google tam olarak ceza almayı gerektirecek ne yapıyor?

AB’den Google’a son uyarı: “Arama sonuçlarında rakiplere daha fazla yer ver yoksa cezalar yolda”

AB, Google’ın arama sonuçlarında rakip hizmetlere yeterince yer vermediğini düşünüyor. Özellikle Google Flights (uçak bileti arama hizmeti) ve Google Hotels (otel rezervasyon platformu) gibi Google’a ait servislerin arama sonuçlarında daha fazla öne çıktığını, rakiplerin ise geri plana itildiğini iddia ediyor.

AB’nin bu duruma müdahale etmesinin nedeni ise hepimizin artık aşina olduğu Dijital Pazarlar Yasası (DMA). Bu yasa, büyük teknoloji şirketlerinin piyasadaki güçlerini kötüye kullanmasını engelliyor. Google, eğer arama sonuçlarında rakiplerine daha fazla yer açmazsa, küresel yıllık gelirinin %10’u kadar devasa bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Yani, Google gibi bir dev için bile göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir ceza.

Bu gelişme, aslında Google için bir ilk değil. Şirket, AB ile daha önce de benzer sorunlar yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta, Google’a 2,4 milyar Euro ceza kesildi. Sebep yine aynı: Google’ın kendi alışveriş hizmetini arama sonuçlarında haksız bir şekilde öne çıkarması ve rakiplerini geride bırakması. Yani AB, uzun zamandır Google’ın iş modellerini yakından inceliyor ve sert yaptırımlar uygulamaktan çekinmiyor.

Google’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu. Şirketin, arama sonuçlarında rakip hizmetlere daha fazla yer vermesi, kullanıcıların da daha dengeli ve adil sonuçlar görmesini sağlayabilir. Ancak bu, Google’ın reklam gelirlerini ve genel stratejisini ne kadar etkiler, bunu zaman gösterecek.

Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor
Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Teknoloji

Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!
Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!

Ekonomi

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!

Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor
Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Teknoloji

Türkiye'nin savunma devi Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

{relation id:1887509 slug:'turkiyenin-savunma-devi-altay-icin-calismalar-hiz-kazandi-200-firma-calisiyor-turkiyeye-ilgi-artarak-devam-ediyor'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23