  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB, Filistin’e yardım fonlarını yakında serbest bırakacak
Dünya

AB, Filistin’e yardım fonlarını yakında serbest bırakacak

Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin’deki ders kitaplarının içeriği nedeniyle bir süredir tuttuğu Filistin’e yönelik yardım fonlarını yakında serbest bırakması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:13:00 -
AB, Filistin’e yardım fonlarını yakında serbest bırakacak

Filistin’deki müfredatta Yahudi karşıtı içerik bulunduğu iddiasıyla AB’nin Filistin’e yardım fonlarını engellemesi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in İsrail ile Filistin’e düzenlediği ziyaret vesilesiyle gündeme geldi. AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, fonlarla ilgili prosedürü kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Prosedürün sonuçlanmasıyla fonların mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılacağını aktaran Pisonero, bunların Doğu Kudüs’teki hastaneler ve öncelikli olarak yardıma muhtaç aileler için kullanılmasının planlandığını bildirdi. Pisonero, AB’nin Filistin’e 2014’ten bugüne kadar 2 milyar avro yardımda bulunduğunu, AB’nin Filistinlilere yardıma devam edeceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23