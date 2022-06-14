AB, Filistin’e yardım fonlarını yakında serbest bırakacak

Filistin’deki müfredatta Yahudi karşıtı içerik bulunduğu iddiasıyla AB’nin Filistin’e yardım fonlarını engellemesi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in İsrail ile Filistin’e düzenlediği ziyaret vesilesiyle gündeme geldi. AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, fonlarla ilgili prosedürü kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Prosedürün sonuçlanmasıyla fonların mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılacağını aktaran Pisonero, bunların Doğu Kudüs’teki hastaneler ve öncelikli olarak yardıma muhtaç aileler için kullanılmasının planlandığını bildirdi. Pisonero, AB’nin Filistin’e 2014’ten bugüne kadar 2 milyar avro yardımda bulunduğunu, AB’nin Filistinlilere yardıma devam edeceğini vurguladı.