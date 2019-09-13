AB Delegasyonu’ndan Ağrı Barosu’na ziyaret Avrupa Birliği Delegasyonu’ndaki Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları, Ağrı Barosunu ziyaret etti.

Avrupa Birliği Delegasyonu’ndaki Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları, Ağrı Barosunu ziyaret etti.

Ağrı’ya gelen Avrupa Birliği Delegasyonu Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ile bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

AB Delegasyonu Belçika,Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik MüsteşarlarıJoren Vandeweyer, Erik Weststrate ve Frank Biever Ağrı Barosu’nu ziyaret ettiler. Yargı Reformu Paketi, Kayyum Atamaları, KHK mağdurları konularının konuşulduğu görüşmede bilgi alış verişinde bulunuldu.

Görüşme sonrasında Avrupa Birliği Delegasyonu’ndaki Belçika, Hollanda ve Lüksemburg Büyükelçilik Müsteşarları toplu fotoğraf çektirerek barodan ayrıldılar.

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