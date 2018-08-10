AB dayatıyor... Türkiye'nin başına bela olan İstanbul Sözleşmesi'ne Bulgaristan'dan ret!

Kırcaali Haber'de yer alan habere göre, Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin de kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğuna karar verdi.

Karar 8 oyla kabul edildi. Mahkeme yargıçları Rumen Nenkov, Georgi Angelov, Konstantin Pençev ve Filip Dimitrov, farklı bir görüşe sahip olduklarını belirterek kararı imzaladılar. Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin, 8 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nin Anayasa’ya uyup uymadığı konusunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurması üzerine dava açıldı. Başvuru dilekçesi 75 milletvekili tarafından imzalandı.

Hükümeti oluşturan partiler içinde dahi sözleşmeyle ilgili zıt görüşlerden dolayı GERB, sadece Anayasa Mahkemesi’nin objektif bir hukuki değerlendirmeyle sözleşmenin Anayasa’ya aykırı olup olmadığını söyleyebileceğini düşündü.

Bundan önce Bakanlar Kurulu, rahat bir şekilde kamuoyunda tartışılmasına imkan vermesi için İstanbul Sözleşmesinin Meclis tarafından onaylanmasına ilişkin karar taslağını geri çekti. Bu geri çekme kararı Anayasa Mahkemesi’ni dava açıp açmama konusunda karar vermesini gerektirdi.

BULGAR HALKI DESTEKLEMİYOR

Aynı zamanda son sosyolojik araştırmalara göre Bulgarların büyük çoğunluğu sözleşmenin onaylanmasını desteklememektedir. Bir gün önce açıklanan Gallup Sosyolojik Araştırma Ajansı'nın yaptığı anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 19’u sözleşmenin onaylanmasını desteklerken yüzde 58’i ise desteklememektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 'kadına yönelik şiddet' ve 'aile içi şiddetle mücadele' maskesiyle aileyi parçalamayı amaçlayan 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan Avrupa Konseyi sözleşmesidir. Kasım 2015 itibarıyla 40 devlet tarafından imzalanmıştır.

Türkiye, 12 Mart 2012'de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olurken onu 2013-2015 yılları arasında 18 ülke (Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Malta, Monako, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya) daha takip etti. Sözleşme 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin izleme ve denetleme komitesi olan ve kısaca GREVIO olarak bilinin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubunun başkanlığını 2015'ten beri Feride Acar sürdürmektedir.