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Dünya AB dağılıyor! Bir ülke daha ayrılıyor
Dünya

AB dağılıyor! Bir ülke daha ayrılıyor

Le Figaro yazarı Laurent Herble, Fransa'nın tıpkı İngiltere gibi Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:43:00 -
AB dağılıyor! Bir ülke daha ayrılıyor

Fransa'nın prestijli gazetesi Le Figaro yazarı Laurent Herble, koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz ve işlevsiz kaldığını ifade ederek, " Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi. Paris de AB'yi terk edebilir" dedi.

Dünyanın bir çok ülkesi koronavirüs (Kovid-19) salgını karşından kayıplar yanı sıra ağır sınav verdi. Fransa'nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro'da, Laurent Herble imzasıyla yayınlanan "Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı?" başlıklı makalede, birliğin koronavirüs karşısında kaldığı çaresizliğe değindi. Makalede AB'nin koronavirüs salgınında rolünü tam olarak üstlenemediği ve yetersiz kaldığı ifade edildi. Herble, yazısında Fransa'nın da İngiltere gibi AB'den ayrılabileceğini ifade ederek, 'Frexit' benzetmesini kullandı.

"AB bizi felç eden uyumsuz bir yapı"

Herble, AB'nin özellikle salgının yarattığı ekonomik sorunlarda da yetersiz kaldığını ifade ederek, "Avrupa Birliği bizi mali, ekonomik veya tıbbi krizlerden koruyamadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan ve uyumsuz bir bürokratik yapıdır" eleştirisinde bulundu.

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Yorumlar

Cino

Yenimi caktiniz.  İngiltere 40 sene sonra çaktı. Bunlar hala uyanmadı. İnşaallah hep böyle kalırsınız
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OSMANLI TORUNU

AVRUPA BİRLİĞİNİ KİMLER KUDU BELKİ ŞAŞIRACAKSINIZ ,,AVRUPA BİRLİĞİNİN TEMELİNİ (((OSMANLI ATTI) YANİ KURDU BU ŞREFSİZLER TÜRKİYE,YE DUA ETSİNLER/ NASILMI,,AVRUPANIN HER ÜLKESİ İNGİLTERE..ALMANYA,,FRANSA ,,İSPANYA VE DİĞERLERİ PRENSLİKLERLE İDARE İDİLİYOR HALK KÖLE GİBİ ÇALIŞIR PRENSLERE ÇOK YÜKSEK VERGİ VERİR BU PRENSLER VERGİNİN BİR KISMINI O ÜLKENİN KIRALIRINA GÖNDERİR,,,NE ZAMAN Kİ 1453 SULTAN FATİH İSLANBULU FETİH ETTİ,,O ZAMAN ((( AVRUPA OSMANLIYA KARŞI ASKERİ VE EKONOMİK OLARAK BİRLEŞTİ )) AVRUPA BİRLİĞİ KUDULAR,,,İNŞALLAH TEKRAR DAĞILIRLAR,,,
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