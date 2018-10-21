AB Büyükelçileri Aydın'da fes giyip zeybek oynadı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu 34 kişilik heyet İzmir'den sonra Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Heyeti Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve daire müdürleri karşıladı. Sabah ilk olarak Arkeoloji Müzeni gezen heyet burada tercümanlar aracılığıyla ve Müze Müdürü Yılmaz Akan'dan bilgi aldılar. Müzede, bölgenin tarihinin anlatıldığı sunumu izleyen heyet, tarihteki en eski beste olarak bilinen 'Seikilos'un Şarkısı'nı dinledi.

'Büyük bir memnuniyet duyuyoruz'

Müze gezisi sonrası ikinci durakları Ilıcabaşı Mahallesindeki Roman Dernekleri oldu. Bandoyla karşılanan heyete Romanlar Dernek Başkanı Abdül Aydeniz, AB Birliği büyükelçilerine proje kapsamında aldıkları desteklerle yaptıkları ürünleri gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda, "Böyle bir yerde bu projelerin başarılı bir şekilde yapılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Buda bana ne kadar büyük ve başarılı projeler gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk veriyor. Aynı zamanda, toprağın ne kadar zengin ve bereketli olduğunu gördük. Gerçekten bu topraklar üzerinde ne kadar çeşitli halkların yaşadığını bu müzede hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda, kaydedilmiş dünyanın en eski "Seikilos'un Şarkısı"nı da dinleme fırsatı da bulduk ve bundan çok mutlu olduk. Bu şarkının çok önemli bir mesajı vardı. Hayat kısa, en iyi şekilde yaşamaya çalışın" diye konuştu. Aydeniz, "Avrupa Birliği'ne 3 proje sunmuştuk. Bunlardan üçü de geçen yıl kabul gördü. Sebetçilik projesinde 80 kişiye diğer işlerle birlikte 130 bayanımıza iş imkanı sunuldu. Projeler sayesinde adımızı hem Türkiye'de hemde Avrupa'da duyurduk. Heyette buraya gelerek incelemelerde bulundular kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Buradaki programın ardından Aydın'ın tarihini anlatan Tralleis antik kentine geçen heyeti 4 yaşındaki efe kıyafetli Alp Kaya karşıladı. Küçük efeyle fotoğraf çektiren heyet Tralleis'te bir saat inceleme yaparak bilgi aldı.

Yörüklerin kurduğu çadır ile karşıladılar

AB Büyükelçileri daha sonra Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı İlçesinin Çakırbeyli Mahallesine gitti. Heyeti burada Yörüklerin kurduğu çadır ile karşıladılar. Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Aydın Yörük Dernekleri Başkanı Muhsin Aydoğdu heyete çeşitli hediyeler takdim etti.

Yörük Dernek Başkanı Muhsin Aydoğdu önce kızanlıktan efeliğe terfi eden iki kişiye fes töreni yaparak fes giydirdi ve efe ilan etti. Aydoğdu, ardından AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger'ede fes giydirdi.

Berger, eşi ve diğer büyükelçiler efelerle birlikte zeybek oynayarak büyük alkış aldı. Baklava ikram edilen heyet daha sonra Çakırbeyli Organik Semt pazarını gezdi.

Heyet yarın da Karacasu Afridisias Antik Kenti'ni ziyaret ederek oradan Denizli'ye geçecek.