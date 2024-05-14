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Dünya AB, bundan sonra Ukrayna'ya düzenli fon aktarabilecek! Kararı aldılar: Haber sonrası tüm gözler oraya çevrildi
Dünya

AB, bundan sonra Ukrayna'ya düzenli fon aktarabilecek! Kararı aldılar: Haber sonrası tüm gözler oraya çevrildi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 22:00:00 - 2024-05-14 22:39:34
AB, bundan sonra Ukrayna'ya düzenli fon aktarabilecek! Kararı aldılar: Haber sonrası tüm gözler oraya çevrildi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya ülkenin savaş sonrası toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonu ile AB'ye katılım süreci kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı reformlar için gelecek 4 yıl boyunca düzenli ödeme yapılmasını öngören "Ukrayna Planı"na onay verdi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya ülkenin savaş sonrası toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonu ile AB'ye katılım süreci kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı reformlar için gelecek 4 yıl boyunca düzenli ödeme yapılmasını öngören "Ukrayna Planı"na onay verdi.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ukrayna Planı" olarak bilinen, bu ülkeye "Ukrayna Aracı" isimli fondan 4 yıl için düzenli fon aktarılmasını içeren düzenleme onaylandı.

Açıklamada, Ukrayna'nın koşulları yerine getirdiği ve "artık düzenli ödemelerin başlayabileceği" aktarıldı.

Bugünkü karar sonrasında AB Komisyonu 1 milyar 890 milyon euroya kadar ön finansmanı sağlayabilecek, kalan miktar Ukrayna'nın taahhüt ettiği koşulların uygulanmasına bağlı olarak yapılacak.

Açıklamada, bu koşulların "Ukrayna'nın çok partili parlamenter sistem ve hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere etkili demokratik mekanizmaları desteklemeye ve bunlara saygı göstermeye devam etmesi, insan haklarına saygıyı garanti etmesi, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının desteklenmesi, kamu yönetimi reformunun güçlendirilmesi ve yolsuzlukla, kara para aklamayla mücadele" olduğu aktarıldı.

Yeni fon çetin tartışmalar neticesinde kabul edilmişti
AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için 2024-27 bütçesine 50 milyar euroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan buna çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.

Bu konudaki uzlaşma, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle AB'nin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere Brüksel'de yapılan özel nitelikli zirvede sağlanmıştı.

 

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