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AB Bilginin desteklediği hayvancılık tesislerine ziyaret

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında, hayvancılık tesisleri ziyaret edildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:00
AB Bilginin desteklediği hayvancılık tesislerine ziyaret

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında, hayvancılık tesisleri ziyaret edildi.


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası,AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Modernizasyon Projesi’yle desteklenen 50 ortaklı, sosyal sorumluluk amaçlı, 940 bin TL inşaat, 250 bin TL’lik makine ekipman harcamasıyla kurulan hayvancılık tesisleri basın mensuplarına gezdirildi.


Trabzon Yatırım Hayvancılık Süt Mamulleri Genel Müdürü ve şirketin ortaklarından Batuhan Tonyalı, Avrupa Birliğinden yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin TL destek aldıklarını kaydederek, “Bu destek bize cesaret verdi. Avrupa Birliği sayesinde bölgede hayvancılığın canlanması ve artmasının yanı sıraailelerin sağlıklı süt tüketiminde bulunma imkânına kavuşması sağlandı” dedi.


Yatırımlarının ardından kendilerinden bilgi alıp tesis kuran pek çok girişimci olduğunu da vurgulayan Tonyalı,“Tüm bunların yanında tesisimiz insanlara hayvan sevgisini aşılayan bir yer oldu tamamen. Gelen vatandaşlarımıza bilgi verdik. Kendi markamızı tümüyle Trabzon merkezli olarak oluşturduk. Buzağı varlığını artırarak bölgeye buzağı satışlarında bulunduk. Daha da önemlisi ari hayvan belgesi aldık. Bu, şu demek; sütte insana zararlı virüsler vardır. Bunlar tüberküloz ve buresella mikroplarıdır ki insanların kanına karışırlar. Bu mikroplar bizim hayvanlarımızda yoktur. Bu nedenle tesisimizden Trabzon ve bölgesinde çiğ süt satışımız da olmaktadır” diye konuştu.


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da Avrupa Birliği’nin birçok projeyi desteklediğini ifade ederek “Vatandaşları AB’nin desteklediği ve hayatımıza dokunan projeler hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bu tür tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:00
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