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Dünya AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz
Dünya

AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus'a "göçmenleri siyasi amaçları için araç olarak kullandığı" suçlamasında bulundu ve AB'nin bunu kabul etmeyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 08:12:00 -
AB: Belarus'un göçmenleri araç olarak kullanmasını kabul etmeyeceğiz

Michel, Polonya-Belarus sınırında çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ve bu kişilerin Polonya'ya geçmeye çalıştığına yönelik haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Belarus makamlarını uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum." diyen Michel, "AB, göçmenlerin siyasi amaçlar uğruna araç olarak kullanılması girişimlerini kabul etmeyecektir. AB'nin sınırlarındaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Belarus yönetiminin insanları tuzağa düşürdüğünü ve hayatlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

Johansson, sosyal medya paylaşımında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun insanları kandırarak Minsk Havaalanına oradan da Polonya-Belarus sınırına gönderdiğini ifade etti.

Mesajında, Belarus'un göçmenleri sınırda "tuzağa düşürdüğünü" ve bu durumdan çıkar sağladığını yazan Johansson, "Çocuklar dahil olmak üzere insanların dondurucu soğukta tehlikeye atılmasının ana sorumlusu Lukaşenko'dur. Acil önceliğimiz Minsk Havaalanına gelenleri durdurmaktır. Ortak ülkelere yardımımızı artırırken dış sınırlarımızın korunmasını öncelik olarak görmeye devam edeceğim." ifadesine yer verdi.

Belarus'tan son aylarda Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğünün Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde yaşandığı belirtiliyor.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden göçmenleri getirerek AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndermek, "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

 

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