AB-Batı Balkanlar Zirvesi, video konferans yoluyla yapıldı

ZAGREB/BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan AB-Batı Balkanlar Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Zagreb Zirvesi'ne, AB ve 27 üye ülkeden liderlerin yanı sıra Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'tan devlet ve hükümet başkanları katıldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, AB ile Batı Balkanlar arasında gerçekleşen ilk Zagreb Zirvesi'nin üzerinden 20 yıl geçtiğini, bugünkü zirvenin önemli ortak sınamaları ele almak için fırsat sunduğunu kaydetti.

Zirvede öncelikli olarak Kovid-19 salgınının ele alındığını aktaran Michel, "Bölgeye 3,3 milyar avro yardım sağlıyoruz. Bu, Batı Balkanlar ile olan dayanışmamızı açık bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Michel, Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için küresel ölçekte de iş birliğinin sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zirvede Batı Balkanlar'ın "Avrupa perspektifinin" de tekrar vurgulandığını belirten Michel, bölge ülkelerinin reformlara devam etmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Michel, hukukun üstünlüğü, demokratik değerler, yolsuzlukla mücadele alanlarında reformların hem bölge halkı hem de AB için önemli olduğunu vurguladı.

- Von der Leyen: "Bölgeye üye ülkelere sağlanan avantajlar sağladık"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirvede, Batı Balkan ülkeleriyle iş birliğinin daha fazla nasıl geliştirilebileceği konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Batı Balkanlar'ın yeri AB'dir, bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Hükümetlere reformlarına devam etmeleri, yolsuzlukla mücadele etmeleri ve özgür basını güvence altına almaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Sanal ortamda da olsa zirvenin düzenlenmesinin AB'nin bölgeye verdiği önemi ortaya koyduğunu söyleyen von der Leyen, "Aynı zamanda Kovid-19'la mücadele kapsamında Batı Balkanlar'a normal koşullarda sadece üye ülkelere sağlanan bazı avantajlar sağladık." açıklamasında bulundu.

Von der Leyen, Kovid-19'un ardından AB'nin ekonomik ve yatırım planı açıklayacağını, bunun bir kısmının Batı Balkanlar'da altyapı, dijital dönüşüm gibi alanlara odaklanacağını sözlerine ekledi.

- Plenkovic: "Zirve, AB'nin Batı Balkanlar'ın arkasında olduğunun açık bir mesajıdır"

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise ülkesinin AB'nin Batı Balkanlar'da genişlemesini desteklediğini belirterek, AB'nin de bölgedeki ülkelerin reform süreçlerini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Bugünkü zirvenin, AB'nin Batı Balkan ülkelerinin arkasında olduğunun açık bir mesajı olduğunu vurgulayan Plenkovic, Kovid-19 salgının, ülkelerin ve bölgelerin entegre olmasının öncelikli konu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Hırvatistan'ın AB'nin en genç üyesi olduğunu anımsatan Plenkovic, genişleme sürecinin AB tarihindeki en başarılı politikalardan biri olduğunu söyledi.

- Arka planlara bayrak konulmadı

Bu arada, halen 5 AB üyesinin Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle zirvede liderlerin arka planlarına bayrak konulmadı.

Liderler zirvede, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik hedeflerinin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AB'nin bölgeye yardımlarının ve bölge ülkelerine ilişkin ekonomi ve yatırım tahminlerinin teyit edildiği Zagreb Bildirisi'ni de kabul etti.