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Ekonomi AB baskısına dayanamayan Sırbistan Türkiye adımına hazırlanıyor! Tepki çekecek karar
Ekonomi

AB baskısına dayanamayan Sırbistan Türkiye adımına hazırlanıyor! Tepki çekecek karar

Avrupa Komisyonu, Sırbistan'dan vize rejimi konusunda AB ile uyumlu olmasını talep ederken flaş bir gelişme ortaya çıktı. Türklerin Avrupa’da vizesiz gidebildiği birkaç ülkeden biri olan Sırbistan’ın yakın zamanda Türkiye'den vize isteyeceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 16:22:00 -
AB baskısına dayanamayan Sırbistan Türkiye adımına hazırlanıyor! Tepki çekecek karar

Türklerin Avrupa’da vizesiz gidebildiği birkaç ülkeden biri olan Sırbistan’ın da Türklerden vize isteyebileceği belirtiliyor. Sırbistan’ın AB talepleri çerçevesinde bir diz ülkeyle vizesiz rejime son verdiği, benzer bir uygulamayı önümüzdeki aylarda Türkiye için de istemeye hazırladığı ifade edildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, kasımda ayında Tunus ve Burundi'ye vize uygulamasını hayata geçiren Sırbistan, 1 Ocak'tan itibaren Hindistan ve Gine Bissau vatandaşlarından seyahat vizesi istemeye başlayacak.

Sırp basınına göre Sırbistan, büyük ihtimalle gelecek aylarda AB üyesi olmayan bir dizi ülkeye daha vize uygulamasına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Belarus ve hatta Sırbistan'ın müttefiki konumundaki Rusya da yer alıyor.

AB Komisyonu çağrı yapmıştı

Avrupa Komisyonu, daha önce Bakan ülkelerinden vize rejimi konusunda AB ile uyumlu olmasını talep etmişti. Bu kapsamda Sırbistan ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye'den vize talep etmesi istenmişti.

Sırbistan hükümeti, haziranda Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladığını açıklamıştı

Sırbistan Türkiye dışında Azerbaycan, Küba, Katar, Bahreyn gibi çok sayıda ülkeyle vizesiz seyahat anlaşmaları imzalamıştı. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, Türkiye gibi aday ülke statüsünde.

Batı Balkanlar Eylem Planı

Batı Balkanlar’a ilişkin yeni bir eylem planı hazırlayan AB Komisyonu; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’nın AB'nin vize rejimini izlemesi gerektiğini belirtmişti. Medyaya yansıyan haberlerde, AB’nin söz konusu ülkelere ‘vize’ baskısı uyguladığı ifade edilmişti.

Turizm Güncel

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