Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış

AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM Denetim Komisyonu'nun Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimlerin "AB kriterlerine uygun olmayacağı" yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiye'nin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Haddini aşmak budur. Türkiye'nin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 18:19
AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış

AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM Denetim Komisyonunun Türkiye'de gerçekleştirilecek seçimlerin "AB kriterlerine uygun olmayacağı" yönündeki açıklamalarına twitter üzerinden tepki gösterdi. Çelik,  twitter'dan şu ifadeleri kullandı: "AKPM Denetim Komisyonu, Türkiyede mevcut koşullarda 'gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği' ve seçimlerin 'meşruluğunun sorgulanacağı' mesajı vermiş. Ve seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuş. 'Haddini aşmak' nedir diye sorulsa, rahatlıkla karşısına bu karar yazılabilir.

Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış. Türkiyenin demokratik seçim yapma kapasitesine ve halkımızın iradesine kimse laf söyleyemez. Halkımızın sandıkta ortaya koyacağı irade, ne öncesinde siyasi saiklerle, ne de sonrasında peşin hükümle sorgulanabilir.

Denetim Komisyonu işine baksın. Siyasi kara propagandaların esiri olmasın. Saygınlığını korusun. Halk iradesine ipotek koyma çabalarıyla saygınlık aynı yerde olmaz. 'Seçim yaparsanız, meşruluğunu sorgularız' o yüzden 'seçimleri erteleyin' demek, seçim sonuçlarını tayin etmeye çalışmaktır. Haddini aşmak budur. Türkiyenin ne zaman seçim yapacağına nasıl karar vereceği bellidir. Halkımızın iradesi ve bu iradeyi temsil eden kurumlar dışında kimsenin buna karışma hakkı yoktur. 'Seçimi erteleyin' demek, haddini aşmaktır." 
 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:19
  1. AB Bakanı Ömer Çelik
  2. AKPM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    1. Fenerbahçe ve Başakşehir'e kötü haber
    2. PKK'ya şok! Gri listedeki terörist..
    3. Batmanlı işadamından Trabzonspor'a dev..
    4. Bülent Arınç, AK Parti Genel..
    5. Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale:..
    6. FETÖ'nün askeri yapılanmasına 14..
    7. "Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum"
    8. AB Bakanı Çelik: AKPM Denetim..
    9. Türkiye onun cesaretini konuştu! Böyle..
    10. Fenerbahçe'ye kötü haber! PFDK'ya...
    11. UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı..
    12. Teröristbaşı Gülen'den cezaevindeki..
    13. Antalyaspor'un "Eto'o" tepkisi bitmiyor
    14. Şişli'de korkutan yangın
    15. 2. Avrupa İslamofobi Zirvesi..
    16. Yok böyle turist! Arabalarını tatile..
    17. Anatolium Marmara Projesi 180 milyon..
    18. Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını..
    19. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk Şehidine..
    20. FETÖ'cüler kayaya çarptı!
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü