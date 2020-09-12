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Aktüel AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun
Aktüel

AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:53:06 -
AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Bahreyn ile İsrail'in diplomatik ilişki kurma kararı almasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'in de İsrail ile normalleşme anlaşması yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun Orta Doğu'da barış ve istikrara olumlu katkı yapacağına inandıklarını belirtti.

Arap-İsrail anlaşmazlıklarının çözümünün bölgesel ve kapsayıcı bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Borrell, "AB'nin uluslararası anlamda mutabık kalınmış parametreler üzerine kurulacak, müzakere edilmiş, kalıcı bir iki devletli çözüme olan bağlılığı devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin İsrail ile Filistin'in müzakerelere başlamasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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