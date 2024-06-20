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Dünya AB anlaştı! Rusya'ya yeni yaptırım mesajı: LNG alımını kısıtlıyor! Türkiye de etkilenecek! Yaptırım paketi geliyor
Dünya

AB anlaştı! Rusya'ya yeni yaptırım mesajı: LNG alımını kısıtlıyor! Türkiye de etkilenecek! Yaptırım paketi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-20 21:14:00 - 2024-06-20 21:15:47
AB anlaştı! Rusya'ya yeni yaptırım mesajı: LNG alımını kısıtlıyor! Türkiye de etkilenecek! Yaptırım paketi geliyor

AB, Rusya'dan LNG alımını kısıtlayan yeni yaptırımlarını açıkladı. Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın enerji politikaları değişiyor. Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell yaptığı açıklamada, “AB'nin Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardık.

Bu paket Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaş çabalarını baltalamaya yönelik güçlü bir dizi bireysel ve sektörel tedbiri içeriyor. Bu yaptırımların amacı Putin hükümetinin saldırganlık savaşını sürdürmesini zorlaştırmaktır. AB, Ukrayna'ya verdiği destek konusunda kararlılığını sürdürmektedir” dedi.

Yaptırımların hedefinde savunma sanayi, finansal hizmetler, enerji sektörü, yaptırımların delinmesini engelleme, Ukraynalı çocukların kaçırılmasına karışan kuruluşlar da dahil olmak üzere savaş suçları bulunuyor.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Avrupa'da özellikle Belçika, Hollanda, Fransa ve İspanya limanları, Asya pazarlarına ulaşabilmek için Rusya için önemli. Arktik sularının donduğu kış aylarında Moskova'nın bu limanlara bağımlılığı artıyor. Türkiye, Belçika ve Fransa üzerinden Rus LNG'sinin alıcıları arasında. Son yaptırımlar sebebiyle Türkiye, bu limanlar üzerinden Rus LNG'si satın alamayacak.

Ankara, Rus LNG ürününe olan bağımlılığını azaltmak ve kaynaklarını çeşitlendirmek için Amerikan enerji şirketi Exxon Mobil ile görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.
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Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) raporuna göre, AB'nin geçen yılki Rus LNG faturası 8,3 milyar euroyu buldu. Rusya, tüm LNG ihracatının yüzde 49'unu Avrupa'ya yapıyor ve AB, Moskova'nın en büyük müşterisi konumunda. 2023'te G7 ülkelerinin denizcilik sektörleri dünya çapında Rus LNG ticaretinin yüzde 93'ünü gerçekleştirdi.

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