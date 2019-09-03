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AB: “Anlaşmasız Brexit çok net bir ihtimal”

AB yönetimi, İngiltere’nin birlikten anlaşmasız ayrılmasının çok açık bir ihtimal olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği vatandaşlarının ve iş çevrelerinin İngiltere’nin 31 Ekim’de bloktan ayrılmasına hazır olmaları çağrısında bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 17:02
AB: “Anlaşmasız Brexit çok net bir ihtimal”

AB yönetimi, İngiltere’nin birlikten anlaşmasız ayrılmasının çok açık bir ihtimal olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği vatandaşlarının ve iş çevrelerinin İngiltere’nin 31 Ekim’de bloktan ayrılmasına hazır olmaları çağrısında bulundu.


Anlaşmasız Brexit’in İngiltere için felaket olacağını ileri süren İngiliz parlamenterler, Başbakan Boris Johnson’u durdurmaya çalışırken, hükümetin 14 Ekim’de İngiltere’yi çok erken bir seçime götürebileceği dillendiriliyor.


Avrupa Komisyonu sözcüsü Mina Andreeva ise, “Bizim çalışmalarımız 31 Ekim’de anlaşmasız bir Brexit olacağı şeklinde sürüyor” dedi.


Mina Andreeva, "Anlaşmasız bir Brexit çok büyük bir ihtimal mi" sorusu üzerine verdiği cevapta, “Bunun çok net bir ihtimal olduğu söylemek durumundayım. Bu yüzden anlaşmasız Brexit olması ihtimali üzerine hazırlanmak için son çağrıda bulunuyorum. Brexit’in en iyi sonucu anlaşmalı bir ayrılma olacaktır” dedi.


İkiye ayrılmış olan İngiliz parlamentosu, AB ile yapılan Londra anlaşmasını 3 defa reddetti. Johnson, AB ile yapılan Brexit anlaşmasının onaylanması için AB üyesi İrlanda ile İngiliz tarafındaki Kuzey İrlanda arasındaki görünmeyen gümrük sınırının bulunma şartının anlaşmadan kaldırılmasını ileri sürdü.


Brexit konusunu müzakere eden Brüksel’deki diplomatların İngiliz yetkilileri ile her Çarşamba ve Cuma günü görüşmeler yapacakları kaydedildi.


Mina Andreeva, Johnson’un Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la G7 zirvesinde görüşmesinin ardından Brexit konusundaki müzakerelerin sıklaştığını belirtti.


Andreeva, Londra’nın AB üyesi İrlanda ile İngiliz kesimindeki Kuzey İrlanda arasındaki sınırın yerine ne konulacağı konusunda AB’nin İngiltere’den detaylı bir teklif sunmasını istediklerini söyledi. Andreeva, “Herhangi bir somut teklifin yapıldığını haber veremiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:02
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