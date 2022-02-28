Aaron Samuel Olanare kimdir? Aaron Samuel Olanare nereli kaç yaşında?

Aaron Samuel Olanare, 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor bir dönem Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da da forma giymişti. Çin Ligi ekiplerinden Changchun Yatai formasıyla 10 maça çıkan Aaron Samuel Olanare; 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Aaron Samuel Olanare kimdir?

Aaron Samuel Olanare 4 Haziran 1994 tarihinde Nijerya'da doğdu. Tff 1.lig Teams Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Nijeryalı profesyonel futbolcudur. Üst düzey kariyerine Nijerya takımı Shooting Stars'ta başladı. 2012 yılında Olanare, Norveç takımı Vålerenga ile anlaştı. 2012 yazında kulüpte yargılanmasının ardından kulüp tarafından yakından takip edildi. Olanare, 10 Temmuz 2013'te başka bir Norveç takımı Sarpsborg 08 ile anlaştı.

9 Temmuz 2014'te Olanare, 1.4 milyon € karşılığında iki buçuk yıllık bir sözleşme ile Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou R&F'ye transfer oldu. 17 Şubat 2016'da CSKA Moskova , 2015-16 sezonunun geri kalanı için Guangzhou R&F'den Olanare'yi kiraladığını duyurdu. 22 Şubat 2018'de FC Amkar Perm'e 2017-18 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 14 Ağustos 2018'de CCSKA Moskova, Olanare'nin sözleşmesinin karşılıklı rıza ile iptal edilmesinin ardından kulüpten ayrıldığını duyurdu. 12 Ekim 2018'de Beitar Jerusalem ile serbest oyuncu olarak bir yıllık sözleşme imzaladı. 1 Mart 2019'da Olanare, League One'a yeni katılan Sichuan Longfor'a katıldı . Kulüp için verimli bir gol sezonu geçirmeye devam etti, 27 lig maçında 19 gol kazandı ve sezonu kulübün en golcü oyuncusu olarak bitirdi.

Olanare hangi takımda oynuyor?

Şubat 2020'de Sichuan mali zorluklar nedeniyle oyundan çekildikten sonra Olanare, China League One kulübü Changchun Yatai'ye üç yıllık bir sözleşmeyle katıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 10 Temmuz 2021 tarihinde 27 yaşındaki forvet Aaron Samuel Olanare'yi transfer ettiğini açıklamıştı.