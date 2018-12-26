AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması





İSTANBUL (AA) - Televizyon kanallarının spor servisi yöneticileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ile Tivibu Spor Yayınları Müdürü Özgür Buzbaş, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde birer kare için oy kullandı.

Mehmet Buğra Şahin, haber kategorisinde Ali Jadallah'a ait "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin imzası taşıyan "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın çektiği "Çizgide müdahale" adlı fotoğrafları seçti.

Serkan Korkmaz da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Burak Milli'ye ait "Dolunay ve yerli İHA", spor kategorisinde Şebnem Coşkun imzasını taşıyan "Kupa coşkusu" isimli fotoğraflara oy verdi.

Özgür Buzbaş ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'a ait "Kaşıkçı cinayeti", yaşam kategorisinde İlhami Çetin imzası taşıyan "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un çektiği "Kupa coşkusu" adlı fotoğraflar için oy kullandı.