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Aktüel

AA'nın mutlu günü

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Aybüke İnal ile AA foto muhabiri Mustafa Kamacı hayatlarını birleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 20:00:50 -
AA'nın mutlu günü

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Aybüke İnal ile AA foto muhabiri Mustafa Kamacı dünyaevine girdi.

AA Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan İnal ile Fotoğraf Editörlüğü foto muhabirlerinden Kamacı hayatlarını birleştirdi.

Aybüke İnal ve Mustafa Kamacı'nın Vilayetler Evi'ndeki nikahını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren yaptı.

Çiftin düğün törenine aileleri ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

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