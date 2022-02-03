Akaryakıtçı ağlıyor: Zarar ediyoruz!

Akaryakıta gelen zamlar sektörü isyan ettirdi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin son dönemde artan maliyetler ve düşük kâr marjı sebebiyle zarar ettiğini belirterek kâr marjlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Kar marjları en az yüzde 15 olmalı

Okumuş “Düşük kâr marjlarıyla faaliyet gösteren akaryakıt bayilerinin, personel, enerji ve genel giderleri son dönemde yüzde 100 oranda arttı. 4 bine yakın bayi kapanma noktasına geldi. Akaryakıt bayilerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için kâr marjları en az yüzde 15 olmalı ve enflasyona karşı da korunmalıdır. KDV ÖTV'ye dahil edilmeli, dağıtım şirketlerinin yaptığı indirimlerde bayilerden hiçbir kesinti yapılmamalıdır. Kredi kartı komisyonlarının yüzde 50'sini bayiler, yüzde 50’sini dağıtım şirketleri karşılamalı" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş de bayilerin zararına satış yatığını ifade ederek "Bir bayiye litre başına 48,63 kuruş kalıyor ancak aynı bayinin gideri litre başına 94 kuruş. Bayilerin kâr marjı artırılmalı ve zararına satış yapılmasına engel olunmalı" diye konuştu.