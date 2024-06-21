‘Aaaa başkan mı burada?’ Aydemir Akbaş’ı fena keklediler
Aydemir Akbaş'ı Aziz Yıldırım taklidiyle kandıran Mehmet Dindar isimli YouTuber, Akbaş'ın "Başkan mı burada?" diye şaşkınlıkla sormasına neden oldu.
Mehmet Dindar'ın mekana girişiyle birlikte Akbaş, "Oha bu kadar da olmaz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Akbaş'ın Aziz Yıldırım'ın sesinin geldiği yeri araması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu.
'Taklitman' lakabıyla ün kazanan Mehmet Dindar, on yaşından itibaren ünlü kişileri taklit etme becerisini geliştirmiş ve zaman içinde profesyonel bir taklit sanatçısı olmuştu.
Spor
Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
"Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler
{relation id:1860456 slug:'ahmet-cakar-ali-kocu-kutlamadi-aziz-yildirim-icin-ise-bakin-ne-dedi-muthis-tespit'}