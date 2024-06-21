  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya ‘Aaaa başkan mı burada?’ Aydemir Akbaş’ı fena keklediler
Sosyal Medya

‘Aaaa başkan mı burada?’ Aydemir Akbaş’ı fena keklediler

Yeniakit Publisher
2024-06-21 15:57:00 -

Aydemir Akbaş'ı Aziz Yıldırım taklidiyle kandıran Mehmet Dindar isimli YouTuber, Akbaş'ın "Başkan mı burada?" diye şaşkınlıkla sormasına neden oldu.

Mehmet Dindar'ın mekana girişiyle birlikte Akbaş, "Oha bu kadar da olmaz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 

Akbaş'ın Aziz Yıldırım'ın sesinin geldiği yeri araması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu.

'Taklitman' lakabıyla ün kazanan Mehmet Dindar, on yaşından itibaren ünlü kişileri taklit etme becerisini geliştirmiş ve zaman içinde profesyonel bir taklit sanatçısı olmuştu.

Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...
Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...

Spor

Ahmet Çakar, Ali Koç'u kutlamadı: Aziz Yıldırım için ise bakın ne dedi! Müthiş tespit...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!
Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!

Tarih

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!

"Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler
"Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler

Medya

"Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler

Taraftarlar bu işe ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif
Taraftarlar bu işe ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif

Spor

Taraftarlar bu işe ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif

{relation id:1860456 slug:'ahmet-cakar-ali-kocu-kutlamadi-aziz-yildirim-icin-ise-bakin-ne-dedi-muthis-tespit'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23