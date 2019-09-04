0553 313 94 23

AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

LEFKOŞA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Pirtini, kurum ve şehitlikleri ziyaret etti.

Pirtini, ilk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan'a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AA'nın dünya çapındaki ağı ve çalışmaları hakkında Tuğgeneral Algan'a bilgi veren Pirtini, KKTC'nin, Türkiye ve AA için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Pirtini, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik dolayısıyla adanın değerinin daha da arttığına dikkati çekerek, bu süreçte kurum olarak Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarıyla ilgili konulara özel ihtimam göstereceklerini vurguladı.

Tuğgeneral Algan, ziyaretinden dolayı Pirtini'ye teşekkür ederek, AA'nın global anlamda çok güçlü bir medya kuruluşu olduğunun altını çizdi.

Daha sonra Tuğgeneral Algan eşliğinde KTBK Komutanlık Karargahında bulunan müzeyi ziyaret eden Pirtini, yetkililerden Kıbrıs'ın tarihi ve 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı hakkında brifing aldı.

Pirtini, harekat sırasında şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlere Allah'tan rahmet, yaşayan gazilere de sağlık ve afiyet diledi.

AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini, daha sonra Girne'de bulunan Karaoğlanoğlu Şehitliği ile Boğaz bölgesinde yer alan Boğazköy Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabri başında dua etti.

Ailesinde Kıbrıs gazisi unvanına sahip bireyler bulunan Pirtini, müze ve şehitlik ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
  1. Anadolu Ajansı
  2. KKTC
  3. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini
  4. ziyaretler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de ilkokulda yangın
    1. İzmir’de ilkokulda yangın
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki..
    3. Zonguldak’ta acil çağrılar tek bir..
    4. Ergenekon davasında gerekçeli karar
    5. Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2..
    6. İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
    7. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    8. 8. katın penceresine çıkan kadın..
    9. Adalet Bakanı Gül, gençlik kampında..
    10. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası Hatay’da..
    11. İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
    12. Denizli Basket’in yabancı oyuncuları..
    13. O eski koca tutuklandı
    14. Sodexo’dan Restaurant Pass Mobil Kart
    15. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam..
    16. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    17. MÜSİAD'tan enflasyon açıklaması
    18. 5 Eylül coşkusu Esenköy’de başladı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    20. TurAz Kartalı 2019 tatbikatı devam..
    21. İngiltere Maliye Bakanı'ndan “kemer..
    22. Trabzonspor’un eski Asbaşkanı..
    23. ABD'de Michigan eyaleti "elektronik..
    24. Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Kale..
    25. 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? |..
    26. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,..
    27. Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
    28. Netanyahu’nun ziyareti nedeniyle Hz...
    29. 5 yaşındaki Eymen’in cenazesi toprağa..
    30. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi..
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!