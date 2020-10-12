AA ve TİKA iş birliğinde "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı.

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, AA'nın yüz yıllık birikimini ve global ağının zenginliğini Haber Akademisi'nin düzenlediği eğitimlerle medya temsilcileri ve genç gazetecilerle paylaştığını kaydetti.

AA muhabirlerinin küresel ekonomiyi merkezlerinde takip ettiğini aktaran İşbilir, bu sayede AA'nın güçlü muhabir kadrosu ve yüz yıllık birikimiyle her gün global ölçekte ekonomi, finans, enerji ve şirketlerle ilgili içerik ürettiğini belirtti.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de TİKA'nın "Türk-tipi kalkınma modeli" ile çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Tanyeli, TİKA’nın 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiği medya eğitimlerine 40'tan fazla ülkede 700'ü aşkın medya temsilcisinin katıldığını sözlerine ekledi.

Arnavutluk, Filipinler, Kamerun, Karadağ, Macaristan, Moldova, Pakistan, Tanzanya ve Uganda'dan toplam 25 medya temsilcisinin katıldığı programın ilk günü AA Londra Ekonomi Başmuhabiri Gökhan Kurtaran'ın "Ekonomi ve Finans Haberleri" dersiyle sona erdi.

Eğitim programının ikinci gününde AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam "Uluslararası Ekonomi Kuruluşları ve Enerji Ekonomisi" eğitimini, AA Finans Haberleri Başmuhabiri Bahattin Gönültaş da "Güncel Ekonomik Gelişme ve Göstergeler" eğitimini verecek.

Program 15 Ekim Çarşamba günü AA Enerji Haberleri Editörü Oğuzhan Özsoy'un "Şirket Haberleri" ve AA Finans Haberleri Başmuhabiri Bahattin Gönültaş'ın "Ekonomi ve Finans Haber Kaynakları" dersleriyle sona erecek.