AA Genel Müdürü Akit’e konuştu! İslamofobi ile 13 dilde mücadele

Anadolu Ajansı olarak yeni dönemde hedeflerini anlatan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz; “Uluslararası arenadaki varlığımızı güçlendirip rekabetçi bir strateji izleyeceğiz. Dünyada en fazla uluslararası haberin çıktığı bölge Türkiye. Yani Azerbaycan, Ermenistan İran, Irak, Suriye yukarıda Ukrayna, Rusya, Ege, Akdeniz hemen aşağıda Libya ve İslam bölgelerine çok yakın coğrafyadayız. Buralar uluslararası haberlerin çıktığı coğrafyalar.” şeklinde konuştu.

AA Genel Müdür Serdar Karagöz’ün açıklamaları şöyle:

AA, uluslararası arenada tercih edilecek

“Bugün dünyanın her bölgesinden medya şirketleri sahibi oldukları gazete, televizyon ve internet sitelerine haber içerikleri satın alıyorlar. Kaynak olarak farklı ajansları kullanıyorlar. Alışılmış editör davranışları var. Batı merkezli ajansları çok düşünmeden tercih ediyorlar. Şimdi bunu değiştireceğiz. Uluslararası arenada içerik kalitemizi artırarak editörlerin tercih edeceği haber kaynağı olacağız. Biz haber içeriklerinin üretildiği bölgelerde en güçlü haberci ağına sahibiz. Ajansımız uluslararası alanda güvenirlilik inşa ederek ve içerik kalitesi ile muadil uluslararası ajanslar ile rekabete hazır.”

Kabil Havalimanında Reuters değil biz vardık

“Bakın Kabil havalimanında Reuters’in muhabirleri yoktu, Anadolu Ajansı’nın muhabirleri havalimanının içinde vardı. Anadolu Ajansı Kabil havalimanına ilk giden uluslararası ajanstır. Bizim Afganistan içinde sabit yerel muhabirlerimiz de var. Taliban’ın ülkeyi kontrol etmeye başlaması ile hemen Türkiye’den de ayrıca bir ekip gönderdik. Uluslararası haber ajansları ve dünya medyası bizden haber alıp servis ettiler. Arazide olan haberciler, Anadolu Ajansı’nın habercileri tüm dünyayı besleyebilecek noktaya gelecekler. Bizim yeni dönem stratejilerimizden biri bu olacak.”

Yalanla mücadele birimi

“Bir diğeri dezenformasyon ve yalanla mücadele birimi kuruyoruz. Sosyal medyada, konvansiyonel medyada dezenformasyon, manipülasyon bütün bunlara karşı işin doğrusunu abonelerimize geçeceğiz. Abonelerimiz tartışmalı bir konuda en doğru bilimsel bilgiye ulaşacaklar. Aşılar kısır yapıyormuş tartışmasından daha politik ya da iş dünyasına ilişkin manipülasyon veya dezenformasyona ilişkin de olabilir. Hepsiyle alakalı olarak Anadolu Ajansı doğrulama servisi taşıyacak. Abonelerimize yeni bir hizmet olarak bunu vereceğiz.”

İslâm karşıtlığı ile savaş

“Bir diğer yeni servisimiz İslam karşıtlığı ve ayrımcılıkla mücadele. Bu her türlü ayrımcılık ama en başta İslam karşıtlığı ile mücadele eden bir içerik üretim merkezimiz olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman ayrımcılığa tabi tutuluyorsa bizim o departmanımız onu 13 dilde haberleştirecek ve abonelerimize servis edecek. Bu Batı’da da olabilir, Kuzey Amerika, Çin, Japonya veya Türkiye’de de olabilir. İslam ülkelerinde de olabilir farketmez. Bir yerde İslam karşıtlığıyla alakalı bir durum var ise biz onu haberleştirip konuyu fikri takip çerçevesinde ele alıp abonelerimize geçeceğiz. Bunlar Anadolu Ajansı’mızın yenilikleri olacak. Önümüzdeki günlerde uluslararası arenadaki etkinliğimizi herkes yakından görmüş olacak.”

