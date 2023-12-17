Bu ne yüzsüzlük! AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: "Pişman değilim"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden İsrailli polisi ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada "pişman olmadığını" ifade etti.

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA muhabirine saldıran polise atıfta bulunarak, kendisinin "bir fotoğrafçıya saldırdığından şüphelenilen bir polis" olduğunu belirtti.

Ben-Gvir, ayrıca İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri baskında bir camiyi işgal ederek hoparlörden Yahudi duası okumasına da atıfta bulunarak "Ben, Cenin’deki camide 'Şema Yisrael' (Dinle Ey İsrail duasını) okudum." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, paylaşımında, "Pişman değilim ve özür dilemiyorum." ifadesine yer verdi.

- AA foto muhabirine saldıran polise destek ziyaretinde bulunmuştu

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Ben-Gvir, daha önceki bir paylaşımında, cuma günü görevi başındaki gazeteciye saldıran polise destek ziyaretini duyurarak "Polisin elini tuttum ve en kısa zamanda aktif göreve geri dönmesi için çabalayacağımı kendisine ilettim." ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir, AA foto muhabiri Haruf'u darbeden polisin açığa alınmasına işaret ederek "savaşçıların kaçınılmaz koşullarda yargılanmamaları gerektiğini" savunmuştu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine perşembe düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli askerlerin camiyi işgal ederek Yahudi duası okumasına ilişkin, "Dini alanlara saygı gösterilmeli ve söz konusu alanlar sapkın amaçlar için kullanılmamalı." açıklamasında bulunmuştu.