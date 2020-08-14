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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:20:36 -
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 18 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Ekonomistlerin politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ile 175 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 8,25 olurken, beklentiler yüzde 6,75 ile yüzde 12 arasında yer aldı.

23 Temmuz'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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