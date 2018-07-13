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AA duyurdu! Ankara'da sürpriz gelişme

AA'nın duyurduğuna göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası tevcih edilecek. Saat 14.00'te ise eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni düzenlenecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:22
AA duyurdu! Ankara'da sürpriz gelişme

Parlamenter sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a Beştepe’de Devlet Şeref Madalyası verilecek.AA az önce duyurdu... Ankarada iki sürpriz gelişme

98 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve kabine üyeleri TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920’de Atatürk ve tüm mebusların Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı kıldığı gibi birlikte namaz kılacak.

Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine, daha sonra Eski Meclis’te ilk açılış törenini yaptıktan sonra Beştepe’ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısının yoğun bir gündemi olacak.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:22
  1. Ankara
  2. anadolu ajansı

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  • AHMET BOZKURTAHMET BOZKURT15 dk önce
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