A101'den elektrikli otomobil satışı! İşte dikkat çeken fiyatı ve özellikleri
Daha önce sattığı tekne ve karavanla gündeme gelen A101, şimdi de elektrikli otomobil satışına başladı.
Daha önce sattığı tekne ve karavanla gündeme gelen A101, şimdi de elektrikli otomobil satışına başladı.
Volta markasının popüler elektrikli otomobil modellerinden EV1 modeli iki gün önce A101'de 119.990 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
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Gelişmiş özelliklere sahip olmasa da elektrikli olmasıyla ortalama mesafelerde yakıt masrafında avantaj sağlayan Volta EV1, 45 km/s hıza ulaşabiliyor ve 2 kW'lık elektrik motoruna sahip.
Park konusunda da herhangi bir sorun yaşatmayacak kadar küçük olan Volta EV1'in tam kapasite gidebildiği menzil ise 63 kilometre. A101'in belirttiğine göre araç aynı anda iki kişi kapasiteye kadar kullanılabiliyor.
Volta EV1 Elektrikli Otomobil
Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç
Azami Hız: 45 km/sa
Motor Gücü: 2.0 Kw
Motor Torku: 4.5 Nm
Uzunluk: 2300 MM
Genişlik: 1090 MM
Yükseklik: 1645 MM
Kütle: 415 kg
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 saat
Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
Menzil: 63 KM
Ön Fren: DİSK
Arka Fren: DİSK
Ön Tekerlek: 125/65-12
Arka Tekerlek: 125/65-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Diğer Özellikler
Şehir içi kolay kullanım
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
Led ön farlar
Elektrikli yan camlar
Açılabilir sunroof ve arka cam
4.7” renkli tft gösterge paneli
Bluetoothlu müzik çalar
İki hoparlörlü ses sistemi
Usb port ile şarj imkanı
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
Ön cam silecek yıkayıcı sistemi
Isıtma/buğu giderme sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Viraj denge çubuğu
Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
Dört tekerlekten bağımsız amortisör
2 yıl garantili