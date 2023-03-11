A101'den elektrikli otomobil satışı! İşte dikkat çeken fiyatı ve özellikleri

Daha önce sattığı tekne ve karavanla gündeme gelen A101, şimdi de elektrikli otomobil satışına başladı.

Volta markasının popüler elektrikli otomobil modellerinden EV1 modeli iki gün önce A101'de 119.990 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Gelişmiş özelliklere sahip olmasa da elektrikli olmasıyla ortalama mesafelerde yakıt masrafında avantaj sağlayan Volta EV1, 45 km/s hıza ulaşabiliyor ve 2 kW'lık elektrik motoruna sahip.

Park konusunda da herhangi bir sorun yaşatmayacak kadar küçük olan Volta EV1'in tam kapasite gidebildiği menzil ise 63 kilometre. A101'in belirttiğine göre araç aynı anda iki kişi kapasiteye kadar kullanılabiliyor.

Volta EV1 Elektrikli Otomobil

Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

Azami Hız: 45 km/sa

Motor Gücü: 2.0 Kw

Motor Torku: 4.5 Nm

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA

Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 saat

Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR

Enerji Tüketimi: 68 WH/KM

Menzil: 63 KM

Ön Fren: DİSK

Arka Fren: DİSK

Ön Tekerlek: 125/65-12

Arka Tekerlek: 125/65-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Diğer Özellikler

Şehir içi kolay kullanım

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

Led ön farlar

Elektrikli yan camlar

Açılabilir sunroof ve arka cam

4.7” renkli tft gösterge paneli

Bluetoothlu müzik çalar

İki hoparlörlü ses sistemi

Usb port ile şarj imkanı

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

Isıtma/buğu giderme sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Viraj denge çubuğu

Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

Dört tekerlekten bağımsız amortisör

2 yıl garantili