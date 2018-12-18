THY- Euroleague
0553 313 94 23

A vitamini eksikliği saç dökülmesini tetikliyor

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, A vitamini eksikliğinin saç dökülmesini tetiklediğini belirtti.Vitamin eksikliğinin insanda pek çok sorunları beraberinde getirebildiğini kaydeden Doktor Fulya Tezel, “Bunlardan birisi de saç dökülmeleriyle ilgili diyebiliriz. Çünkü yeteri düzeyde bir vitamin vücudunuzda yok ise saç dökülmeleri oluyor” diye ifade etti.

18 Aralık 2018 Salı 22:13
A vitamini eksikliği saç dökülmesini tetikliyor

A VİTAMİNİNİN SAÇ DÖKÜLMESİNE ETKİSİ

İstenmeyen saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalınıyor. Genelde saç dökülmesini tetikleyen vitaminler arasında A vitamini ön plana çıkıyor. Hem hamilelik hem de diyet dönemlerinde bu tür sorunlar baş gösterebiliyor. Protein eksikliğine engel olabilmeniz adına mutlaka et, balık ve yumurta, süt ürünlerini çok fazla tüketmeniz gerekiyor. Bu sayede vücudunuzdaki vitamin eksikliğini giderirken, saçın da aynı şekilde beslenmesini sağlamış oluyorsunuz. Vitamin demişken doktorların son zamanda en çok önerdiği önemli dermatolojik uygulamalar içerisinde saç mezoterapisi yer alıyor. Saç mezoterapisi, saçınızın ihtiyacı olan pek çok vitamini saçlı derinize enjekte edecek işlemlerden birisidir. Böylelikle vitamin, mineral eksikliğinizi bu yola başvurarak sorunsuz şekilde gidermeniz mümkün hale dönüşüyor. Direkt deri altına enjekte edildiğinden dolayı son derece etkili işlemlerden biri olmayı başarıyor. Dışarıdan sürülen ürünlere oranla daha etkili ve sağlıklıdır. Bu yüzden böyle bir sorununuz var ise saç mezoterapisi yöntemine başvurmanız etkili bir çözüm yolu gibi gözüküyor.” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, genetik faktörlere bağlı saç dökülmeleri hakkında da şu bilgileri verdi:
Saç dökülmesi genetik faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor.

Kimi zaman tomak tomak diyebileceğimiz saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Her ne kadar saç bakımları dökülmeleri engellemek adına yapılsa da çoğu zaman engel olunamıyor. Genetik kaynaklı bir problem olsa bile saç mezoterapisi uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Bu yöntem her yaş grubuna ait kişilere sorunsuz şekilde uygulanabiliyor.

Küçük yaştaki kişilere de ihtiyacı olursa uygulanabilir.

Fakat saç mezoterapisi yapılmadan önce ilk olarak saç yapısı incelenip araştırma altına alınmaktadır. Saçın vitamin gereksinimine bağlı olarak hafta da bir yahut iki defa olmak kaydıyla uygulanabiliyor. Eğer aşırı derece de bir vitamin eksikliği söz konusu ise o zaman seansta bir iyileştirme durumu söz konusu olabiliyor. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya kınama
    1. MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya..
    2. Anadolu Ajansı "Yılın Haber Ajansı"
    3. UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa..
    4. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    5. Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!
    6. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal..
    7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    8. Şanslı müşterinin yemeğinden inci..
    9. Hindistan'da Phethai kasırgası
    10. Senegal "Thiaroye 44" katliamının..
    11. Belçika Başbakanı Michel istifa..
    12. BAE-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi
    13. Yılmaz Vural evini soyan hırsıza..
    14. Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen..
    15. Galatasaray Keçiörengücü ile berabere..
    16. Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 14..
    17. Trump imzaladı! ABD'den çılgın hamle
    18. Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış..
    19. Keşan'da eğitime kar engeli
    20. "Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...