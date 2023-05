“A vitamini eksikliği gece körlüğüne yol açabilir”

Vitamin eksikliğinin nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, “Yeterli ve dengeli beslenmemek, güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, ilaçlar, parazitler, obezite cerrahileri mide ve bağırsağın vitamin emilimini bozan hastalıklara sebep olabilir. Bilinen 13 vitaminin eksikliği de vücutta bazı problemlere yol açabilir. Örneğin, A vitamini eksikliği gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemlerine yol açarken; B12 vitamini eksikliği kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi ve denge bozukluğuna sebep olabilir” dedi.



Vitaminin bir canlının metabolizmasının düzgün çalışması için gerekli olan, az miktarda ihtiyaç duyulan organik bileşikler olduğunu dile getiren VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Betül Kaya, vitamin eksikliğinin bireye etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.



“Vitamin eksikliğinin yol açtığı hastalıklar”

Bilinen 13 vitaminin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kaya, hangi vitamin eksikliğinin hangi hastalıklara yol açabileceğini şu şekilde sıraladı:

“A vitamini eksikliği: Gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemleri. B1 vitamin eksikliği: Beriberi denen bir tür cilt ve sinir sistemi hastalığı kalp problemleri. B2 vitamini eksikliği: Cilt ve mukoza problemleri (pallegra ve sinir sistemi). B3 vitamini eksikliği: Terleme bozukluğu, egzama baş ağrıları. B6 vitamini eksikliği: Kas ağrısı güçsüzlük ağız çevresinde yaralar. B7 vitamini eksikliği: Saç ve cilt problemleri. B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi, denge bozukluğu. C vitamini eksikliği: Kolajen üretim bozukluğu ve buna bağlı diş eti hastalıkları. D vitamini eksikliği: Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi. E vitamini eksikliği: Çok iyi bir antioksidandır. Eksikliği toksinlerin temizlenememesine neden olur. K vitamini eksikliği: Pıhtılaşma bozulur, kanama olur. Folik asit eksikliği: Nörolojik problemler ve kansızlık olabilir.”



“Yeterince güneş ışığına maruz kalmamak vitamin eksikliği tetikleyebilir”

Vitamin eksikliğinin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Kaya, “Yeteri ve dengeli beslenmemek, güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, ilaçlar, parazitler, obezite cerrahileri, mide ve bağırsağın vitamin emiliminin bozukluğu yapan hastalıklara sebep olabilir” şeklinde konuştu. Her vitaminin belirli görevlerinin olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kaya, eksikliklerinde o vitaminin etkilediği organ ve sistemlerde bozuklukların ortaya çıkabileceğini vurguladı. Uzm. Dr. Kaya, şikâyetleri nedeniyle vitamin eksikliği şüphesi oluşan hastalarda vitamin eksikliğini tanısını kan tahlilleriyle koyabildiklerini ifade etti.



“Denge bozukluğu şikâyeti olanlarda B12 eksikliği olabilir”

B12 eksikliğinin etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Kaya, “B12 vitamini beyin ve sinir sistemi, kan yapımından görevlidir. Genellikle polikliniğe el, ayak yanması, denge bozukluğu unutkanlık, algıda azalma, enerji düşüklüğü şikâyetleri ile gelen hastalarda B12 eksikliği düşünülebilir. Ayrıca makrositer anemi dediğimiz kan hücrelerinin büyük ama sayıca az olduğu durumlarda da B12 eksikliği akla gelir” açıklamasında bulundu.



“D vitamini kas iskelet sağlığını destekler”

C ve D vitaminlerinin vücudumuz için önemini anlatan Uzm. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı: “C vitamini eksikliği belirtileri deride morarma, diş eti kanaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması şeklinde olur. C vitamini takviyeleri bu durumların azalmasını sağlamasının yanında antioksidan özellikleri nedeniyle bazı kronik hastalıklarda vücudun toksinlere direncinin artırmak için de kullanılmaktadır. D vitamini de kas iskelet sağlığını desteklemek için kullanılmalıdır. Ancak özellikle solunum sistemi enfeksiyonların D vitamini eksikliğinde arttığını gösteren yayınlar bulunması nedeniyle, D vitamini seviyesinin normale getirilmesi bu yüzden de önemlidir. D vitaminin fazlası zehirlenmeye neden olduğundan bilinçsiz kullanılmamalıdır.”



“İyi beslenmek vitamin eksikliğinden korur”

Tedavi yöntemlerine değinen Uzm. Dr. Kaya, “Vitamin eksikliği tespit edildiğinde çeşitli formlarda bulunan vitamin tavsiyelerini doğru dozda, hekim kontrolünde kullanmak gerekir” dedi.



Vitamin eksikliğinden korunmanın yollarından bahseden Uzm. Dr. Kaya, şunları söyledi: “İyi beslenmek, günde 3 porsiyon farklı meyve grubu tüketmek, sebze tahıl tüketimi her gün az da olsa yatmak, güneşlenmek, mide koruyucu diye adlandırılan ilaçların kullanımını azaltmak, barsak sağlığını iyi tutmak vitamin eksikliğinden korunmaya yardımcı olur."



“Eksik vitaminler doğru dozlarda yerine konulmalı”

Ek takviye kullanmanın doğru olup olmadığını yanıtlayan Uzm. Dr. Kaya, “Herkes her gün mutlaka takviye edici gıdalar almalıdır diyemeyiz. Eksik olan vitaminleri doğru dozlarda yerine koymak en doğrusudur. Ancak yeterli ve dengeli beslenmeye fırsat bulamayan kişilerde multi vitamin takviyesi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.



“Fazla D vitamini kullanımı kalsiyum artışına neden olabilir”

Gelişi güzel kullanılan vitamin takviyelerinin risklerinden de bahseden Uzm. Dr. Kaya, “Örneğin, C vitamini oksalat kristali oluşmasına, D vitamini kalsiyum fazlasının oluşmasına sebep olabilir. B6 vitamini fazla alınırsa mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir” diyerek sözlerini noktaladı.