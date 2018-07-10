A Takımı ile icraat dönemi başladı

MEHMET CANITATLI / BUĞRA KARDAN / NEVZAT ORBAY

Dün itibariyle yeniden şekillenen Bakanlar Kurulu’nda yer alan 3 bakanın ilk önceliği içeride ve dışarıda piyasalara güven vererek, çözüm odaklı politikalar üretmek olacak.

6’DAN 3’E DÜŞTÜ

Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e indi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi ve Ticaret Bakanlığı adını aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ismi altında toplandı.

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı’nın bünyesine geçti. Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonominin önemli icraat alanlarından biri olacak.

BİRLEŞME DE VAR TASFİYE DE

Piyasalar ve iş dünyasının temel beklentisi ise bakanların icraatlarında öncelikleri belirleyerek etkin hareket etmeleri yönünde. Ekonomi yönetime bağlı bazı kurumları birleştirilmesi ve işlevsiz kalanların tasfiye edilmesi sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İcraat ayağında rol alacak olan bürokratların bir kısmının yeni görevlere atanması süreci de bugünden itibaren hız kazanacak.

HER YÖNÜYLE FARKLI BİR BAŞLANGIÇ YAPILDI

Yeni sistemin odağında ‘güçlü ekonomi, güçlü ülke’ politikası yer alacak. Kurumların birleştirilmesi, işlevsiz kalan kurumların tasfiyesi, yetkilendirmeler gibi dönüşümün yaşanacağı bir döneme giriliyor. Ekonomi yönetiminin ajandasında; reel sektörü güçlendirmek, yatırımlara ve kalkınmaya dönük projelere öncelik vermek, enflasyon ve cari açığın aşağı çekilmesine dönük adımlar atmak gibi önceliklere yer veriliyor.

İLK BEKLENTİLER POZİTİF

Piyasalar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede yer alan isimlerin referans çalışmalarına göre bugün tepkisini ortaya koyacak. İlk beklenti ise pozitif bir atmosferin oluşması yönünde. Kulislerde adı geçenlerden bazılarının yeni dönemde bakanlık görevlerini üstlenmelerinin özellikle borsa üzerinde bir süre pozitif etki oluşturması bekleniyor.

İŞ DÜNYASINDAN YENİ HÜKÜMETE TAM DESTEK

Yeni yönetim modelini bugün hayata geçiren hükümete reel sektör ve STK temsilcilerinden de destek mesajı geldi. İşadamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve A takımının ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağı konusunda hemfikir.

REFORMLARA ÖNEM VERİLMELİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Yeni dönemde güven ve istikrarla yeni bir sıçrama yapmak mümkündür. Şu aşamada ekonomiye ve reformlara ağırlık verilmeli, büyük Türkiye’nin inşasına odaklanılmalıdır.”

İLK 10’A GİRECEĞİZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: “Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde 2023 hedefleri yakalanacak, ülkemiz ilk 10 ekonomiye girecek, yerli projeler kalkınmanın lokomotifi olacaktır.”

GÜNDEM EKONOMİ OLMALI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Yeni hükümet tarafından istikrarın korunmasına önem verilmeli, ekonomi de ana gündem maddesi olmalıdır.”

MİLLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “Yerli ve milli ekonomi dönemi başladı. Bu dönemde seri karar almak için gereken adımlar atılmalı, Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemelidir.”

HİKÂYE YAZACAĞIZ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir: “Ülke olarak yeni bir hikâye yazacağız. Biz sanayiciler de bu hikâyede yer alacağız, üretime ve ihracata katkı sunacağız.”

HEDEFLERE İLERLEYECEĞİZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlemeye devam edecek olan Türkiye’miz bundan böyle daha önemli ve kararlı adımlar atacaktır.”

DAHA ÜRETKEN OLACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye bundan sonra daha verimli ve üretken olacaktır. Hedeflerimizi yakalamak ve başarılı olmak için daha fazla çalışmalıyız.”

YABANCI YATIRIMLARI ARTIRILMALI

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem: “Yeni dönemde ihracatın artışında, büyümede rolü olan yabancı yatırımları arttıracak adımlar atılması ülkemiz için önemlidir.“

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan: “Hükümete ve parlamentoya yeni icraat döneminde başarılar diliyoruz. Vakit ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir.”

BAŞARILAR SÜRECEK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Cesur: “Yeni bir sayfa açıldı. Bu çerçevede hükümet ekonomi alanında da süratle kararlar alıp uygulayacak, ülkemizin başarılarına yenilerini ekleyecektir.”

6 ALANDA HIZLI ADIMLAR ATILACAK

Cumhur’un kabinesi, bir önceki dönemden kalan projeleri yürütmenin yanı sıra ekonomideki yeni yol haritası ile Türkiye’yi 2023 hedefine taşıyacak.

İşte kısa dönemde hayata geçirilecek ekonomi odaklı projeler:

1- Ulaştırma; Otoyol, köprü ve tünellerin ağırlık kazandığı ulaştırma projeleri arasında ‘Yerli Marka Otomobil Projesi’ de yer alıyor. Yeni nesil otomobil teknolojilerine sahip olmaya imkân sağlamak amacıyla başlatılan Türkiye’nin Otomobili Projesi hızla hayata geçirilecek. 2019 yılında prototip aracın tamamlanması ve 2021 yılında yerli elektrikli otomobilin piyasaya sunulması amaçlanıyor. Ulaştırma alanındaki bir diğeri ise ‘Kanal İstanbul’. Güzergahı tespit edilen projenin yapım ve işletimine yönelik finansal model çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nin ilk etabı ise 29 Ekim’de açılıyor.

2- Savunma Sanayii; ‘Yerli ve milli’ düsturuyla hayata geçirilecek projeler Türkiye’nin savunma sanayiine damga vururken, Türkiye’nin silah alan bir ülke konumundan silah satan ülke konumuna gelmesi hedefleniyor. ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesi, Milli Gemi (MİLGEM) Projesi, Milli Muharip Uçak Projesi, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesi, Akıncı İHA / İnsansız Savaş Uçağı Projesi’nin yanı sıra, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi öne çıkıyor.

3- Enerji; Türkiye’nin enerji kaynaklarını verimli kullanmak adına HES ve RES’ler, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı, Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santralı ile Sinop Nükleer Güç Santralı Projesi sayesinde Türkiye enerjide sıçrama yapmaya hazırlanıyor.

4- Ar-Ge; Tematik Araştırma Laboratuvarları, Merkezi Araştırma Laboratuvarları, Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi, Sanayide Milli Atılım, Milat 2018 Projesi hayat bulacak.

5- Haberleşme Uydusu Projeleri; Yerli Haberleşme Uydusu: Türksat 6A, Yeni Uydu Projelerimiz: Türksat 5A ve 5B, Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi’nin yanı sıradiğer Önemli e-Devlet Projeleri bulunuyor.

6- Bölgesel ve Kırsal Kalkınma, Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Türkiye yeniden inşaa edilecek.