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Medya A Spor yayın akışı! 4 Haziran 2022 Cumartesi: A Spor’da bugün ne var?
Medya

A Spor yayın akışı! 4 Haziran 2022 Cumartesi: A Spor’da bugün ne var?

Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle araması yapanlar internet üzerinden A Spor haberlerini anlık olarak takip etmekte. A Spor Yayın Akışı - Canlı Tv izle! Peki A Spor’da bugün ne var? A Spor yayın akışı 4 Haziran 2022 Cumartesi!

Yeniakit Publisher
2022-06-04 15:58:00 - 2022-06-04 15:59:09
A Spor yayın akışı! 4 Haziran 2022 Cumartesi: A Spor’da bugün ne var?

Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle araması yapanlar internet üzerinden A Spor haberlerini anlık olarak takip etmekte. A Spor Yayın Akışı - Canlı Tv izle! Peki A Spor’da bugün ne var? A Spor yayın akışı 4 Haziran 2022 Cumartesi!

A Spor Yayın Akışı

04 Haziran Cumartesi Yayın Akışı - Bugün A Spor kanalında ne var?

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

18:00 Ana Haber – canlı

21:00 Transfer Raporu – canlı

23:00 Son Sayfa – canlı

5 Haziran Pazar A Spor yayın akışı, hangi programlar var?

02:00 Spor Gündemi

04:00 Transfer Raporu

06:00 Son Sayfa

07:00 Sabah Sporu

11:00 Transfer Raporu

12:00 Spor Ajansı

14:00 Gün Ortası

15:00 Spor Gündemi

18:00 Ana Haber

21:00 Transfer Raporu

23:00 Son Sayfa

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