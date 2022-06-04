A Spor yayın akışı! 4 Haziran 2022 Cumartesi: A Spor’da bugün ne var?
Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle araması yapanlar internet üzerinden A Spor haberlerini anlık olarak takip etmekte. A Spor Yayın Akışı - Canlı Tv izle! Peki A Spor’da bugün ne var? A Spor yayın akışı 4 Haziran 2022 Cumartesi!
Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, yayın akışı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle araması yapanlar internet üzerinden A Spor haberlerini anlık olarak takip etmekte. A Spor Yayın Akışı - Canlı Tv izle! Peki A Spor’da bugün ne var? A Spor yayın akışı 4 Haziran 2022 Cumartesi!
A Spor Yayın Akışı
04 Haziran Cumartesi Yayın Akışı - Bugün A Spor kanalında ne var?
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber – canlı
21:00 Transfer Raporu – canlı
23:00 Son Sayfa – canlı
5 Haziran Pazar A Spor yayın akışı, hangi programlar var?
02:00 Spor Gündemi
04:00 Transfer Raporu
06:00 Son Sayfa
07:00 Sabah Sporu
11:00 Transfer Raporu
12:00 Spor Ajansı
14:00 Gün Ortası
15:00 Spor Gündemi
18:00 Ana Haber
21:00 Transfer Raporu
23:00 Son Sayfa