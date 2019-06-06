0553 313 94 23

A Milliler, Konya’daki ilk çalışmasını yaptı

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi Konya’da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

06 Haziran 2019 Perşembe 22:33
A Milliler, Konya’daki ilk çalışmasını yaptı

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi Konya’da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda basına kapalı bir antrenman yaptı.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 20.00’de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı ve Fransa maçının taktiği üzerinde duruldu.


Sol dizinde sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü.


Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.30’da stadyumda maç öncesindeki son idmanını yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir milli futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 20.00’de başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmedi"
    1. Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe..
    2. Taksicinin bebekli kadını E-5’te..
    3. A Milliler, Konya’daki ilk çalışmasını..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker..
    5. Meksika'dan sınırda "birlik" mitingi
    6. Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy,..
    7. 'Mesele VIP krizi değil, devletin..
    8. Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 3..
    9. Merzifon’da ev yangını
    10. Yaşlı adam girdiği denizde boğuldu
    11. Kocaeli’de dönüş çilesi yoğunluğu..
    12. "Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz"
    13. Pençe Harekatı şehidi Fatih Öz köyünde..
    14. Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur..
    15. Özel Harekat alarma geçti! Film gibi izl
    16. Kırılan ağaç dalı otomobillerin..
    17. Galatasaray'a transfer şoku! Resmi..
    18. Kurtulmuş: "Bu mesele bir VIP meselesi..
    19. Yoğunluk başladı!... Tatilciler dönüş yo
    20. ABD Suriye'deki DEAŞ destekçisi..
    21. Basketbolda maçın ardından
    22. Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur..
    23. 5 gündür kendisinden haber..
    24. "Kuyumcu dükkanıma biri girdi" ihbarı..
    25. AK Parti Milletvekili Cemil Yaman:..
    26. İran'da flaş gelişme! O bakan istifa..
    27. Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı..
    28. 'Akıllı ol Soylu' diyen kişinin kim..
    29. Dünyaca ünlü yazardan İstanbul..
    30. Macri-Bolsonaro görüşmesi
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu