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Spor A Milli Takımı’nın teknik adamı Montella’nın maaşı belli oldu!
Spor

A Milli Takımı’nın teknik adamı Montella’nın maaşı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:48:00 -
A Milli Takımı’nın teknik adamı Montella’nın maaşı belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın maaşı belli oldu. Montella aldığı maaş ile Okan Buruk ve İsmail Kartal'ı geride bırakmış oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

OKAN BURUK VE İSMAİL KARTAL'I GEÇTİ

Gelen bilgilere göre Montella, bonuslar hariç yıllık 1.8 milyon Euro (52 milyon lira) maaş alacak. 49 yaşındaki hocanın kazancı, Okan Buruk (27 milyon TL) ve İsmail Kartal'ı (25 milyon TL) geçmiş durumda.

21. YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

A Milli Futbol Takımı’nı bugüne kadar 26’sı Türk, 20’si de yabancı olmak toplam 46 teknik direktör çalıştırdı. Stefan Kuntz’un yerine gelen Vincenzo Montella, milli takım tarihinin 21. yabancı teknik adamı oldu.
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A MİLLİ TAKIMIMIZDA 4. İTALYAN ÇALIŞTIRICI OLACAK

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, millileri çalıştıracak 4. İtalyan antrenör olacak.

Ay-yıldızlılarda daha önce İtalyan teknik adamlar Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini görev yaptı.

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Yorumlar

Burak

Sayın Cumhurbaşkanımız. bu İSRAFI GÖR LÜTFEN...Para fazlalığı var ise Temmuzda EMEKLİLERE verilmeyen 8000TL seyyanen zammı acilen verin lütfen.
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