A Milli Takımın son hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçına çıkacak. Son hazırlık maçında Almanya’da Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takımdaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Futbolseverler, A Milli Takımın son hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, A Milli Takımın son hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Moldova karşılaşması ne zaman?
11 Haziran’da başlayacak olan EURO 2020 turnuvası öncesi milli takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor. Millilerimiz Azerbaycan ve Gine ile yaptığı hazırlık maçlarının ardından son hazırlık maçına çıkacak. Moldova ile karşılaşacak olan ay yıldızlı ekibin hocası Şenol Güneş, A Milli ekipte 76. sınavını verecek.
A Milli Takımın son hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Söz konusu karşılaşma Paderborn kentindeki Benteler Arena'da yapılacak. Müsabaka, 3 Haziran tarihi TSİ 20.00'de başlayacak. Türkiye Moldova hazırlık maçını Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Mücadele, TRT SPOR'dan canlı olarak verilecek.
A Milli Takımın oyuncu kadrosundan kimler eksildi?
A Milli Takım EURO 2020 öncesi hazırlıklarının ilk etabını Antalya kampında tamamladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için davet edilen 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı.
A Milli Takım’ın EURO 2020 kamp kadrosundan çıkarılan oyuncular şu şekilde; Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir.