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Spor A Milli Takımın hazırlık maçı saat kaçta?
Spor

A Milli Takımın hazırlık maçı saat kaçta?

EURO 2020 turnuvası öncesi A Milli Takımımız hazırlık maçlarıyla turnuva atmosferine ısınmaya çalışıyor. Turnuva öncesinde Antalya kampına giren Milliler, Antalya’da son günlerini yaşıyor. Antalya kampının sona ermesinin ardından A Milli Takım, Almanya’da kampa girecek. İlk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Milliler, bu maçında ise Gine ile karşılaşacak. Peki, Milli Takımın hazırlık maçı saat kaçta? Türkiye Gine maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:15:00 -
A Milli Takımın hazırlık maçı saat kaçta?

A Milli Takım, iki haftalık Antalya kampının sonuna yaklaştı. EURO 2020 turnuvası öncesi kampa giren A Milli Takım, hazırlık maçlarıyla kamp sürecini iyi geçirmeye çalışıyor. İlk hazırlık maçını Azerbaycan ile oynayan Türkiye, bu maçtan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. A Milli Takımın ikinci hazırlık maçı ise Gine ile olacak.

Milli Takımın hazırlık maçı saat kaçta?

Milliler, ikinci hazırlık maçında Gine ile kozlarını paylaşacak. Söz konusu karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda yapılacak. Saat 20.00’da başlayacak olan müsabaka,TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

A Milli Takım, üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran'da Moldova ile yapacak.

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