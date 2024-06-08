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Spor A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu netleşti
Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu netleşti

Yeniakit Publisher
2024-06-08 01:25:00 -
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu netleşti

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu resmen duyuruldu.

AMilli Takım’ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) kadrosu belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım’ın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 26 futbolcu yer aldı.

6 İSİM EURO 2024 KADROSUNUN DIŞINDA KALDI

Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Abdülkadir Ömür ve Can Uzun listede yer almayan isimler olurken, A Milli Takım’ın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar'ın ise turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm antrenmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edeceği belirtildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını Polonya'nın Opalenica kasabasında sürdüren Ay-yıldızlılar, turnuva öncesindeki son özel maçında 10 Haziran'da Varşova'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.
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Ay-Yıldızlılar, 11 Haziran'da Ümit Milli Takım ile bir antrenman maçı oynadıktan sonra Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da ise Portekiz'e karşı oynayacak. Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

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