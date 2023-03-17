  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İlk kez davet edildiler
Spor

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İlk kez davet edildiler

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki önemli maç oynayacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 15:57:00 -
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İlk kez davet edildiler

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki önemli maç oynayacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23