A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İlk kez davet edildiler
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki önemli maç oynayacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki önemli maç oynayacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım kadrosuna Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi.