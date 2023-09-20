A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi sona mı erdi? Vedalaşarak Riva’dan ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi. Stefan Kuntz, vedalaşarak ayrıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulunun, Riva'da Kuntz'la bir toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Toplantı 13:30’da sonuç verdi
Beklenen toplantı sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı ve saat 13:30'da sona erdi.
Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
Stefan Kuntz vedalaşarak Riva'dan ayrıldı
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A Milli Takım'da yolların ayrılması beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, yönetim kurulu toplantısının ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı.
Stefan Kuntz yönetiminde ay-yıldızlılar, 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
TFF beklenen açıklamayı yaptı, Kuntz’un A Milli Takım’dan ayrılışı kesinleşti.
İşte TFF tarafından yapılan o açıklama:
TFF: "Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
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