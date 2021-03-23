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Spor A Milli Takım'da sakatlık şoku
Spor

A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Millî Takım’da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:04:00 -
A Milli Takım'da sakatlık şoku

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

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