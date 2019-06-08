0553 313 94 23

A Milli Takım'da Fransa maçı öncesi sakatlık depremi!

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile yapacağı kritik karşılaşma öncesi, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 18:34
A Milli Takım'da Fransa maçı öncesi sakatlık depremi!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam Fransa ile mücadele edecek. Milli Takım'dan bu maç öncesi kötü haber geldi.

Karşılaşma öncesi dün akşam yapılan idmanda yıldız isim sakatlık yaşadı. Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada oynaması şüpheli gözüküyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:34
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu
  3. Hakan Çalhanoğlu
  4. Şok sakatlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Açık'ta şampiyon Barty
    1. Fransa Açık'ta şampiyon Barty
    2. Bursaspor’da başkanlığa tek aday
    3. Malatyaspor Derneği’nden, Milli..
    4. ABD Büyükelçisi'nden İsrail’in Batı..
    5. CHP'li Kazım Arslan, son yolculuğuna..
    6. Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek..
    7. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın..
    8. Kayınbaba-damat tartışması kanlı..
    9. Sınırda 7 Suriyeli yakalandı
    10. Binali Yıldırım’dan, AK Parti İl..
    11. Kocaeli’de 4 kişinin öldüğü fabrika..
    12. Malazgirtli küçük ressam, yaptığı..
    13. Çiftçilere kritik uyarı! Kurak bir yıl..
    14. Bolu'da drone'lu trafik denetimi
    15. Motosiklet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı
    16. Niğde’de arama kurtarma çalışmaları..
    17. Tunceli’de mağarada teslim olmayan 5..
    18. Helikopterden düşen asker şehit oldu
    19. Tatil için geldiği Avşa’da denizde..
    20. Gri kategoride aranan terörist etkisiz..
    21. Karaya oturan tekneyi itfaiye kurtardı
    22. A Milli Takım'da Fransa maçı öncesi..
    23. Ülke şokta! Kum fırtınası ve yıldırım..
    24. Çalışan ebeveynler yaz tatilini..
    25. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kötü..
    26. Isparta'da Gül Festivali
    27. Kocaeli'deki yangın
    28. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    29. Hak-İş daha fazla dayanamadı! 11..
    30. Eşini ve çocuğunu beklerken maganda..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!