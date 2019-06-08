A Milli Takım'da Fransa maçı öncesi sakatlık depremi! A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile yapacağı kritik karşılaşma öncesi, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam Fransa ile mücadele edecek. Milli Takım'dan bu maç öncesi kötü haber geldi. Karşılaşma öncesi dün akşam yapılan idmanda yıldız isim sakatlık yaşadı. Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada oynaması şüpheli gözüküyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.